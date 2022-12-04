吳怡農首場街口演講 盼黑道黨員爭議適可而止

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（中央社記者葉素萍台北4日電）民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農今天舉行首場街講，支持者湧現合照，為他打氣。對於近來的黑道黨員爭議，吳怡農說，將近兩年前的事，這次又被提起，是因為國民黨的攻擊，黨內的處置與處分都做過了，他也覺得「適可而止」了。

吳怡農晚間現身台北捷運劍南路站街口演講，許多支持者帶著吳怡農上次競選立委的旗子、小物，為他加油；支持者排隊與吳怡農合照，並高喊「加油」。

吳怡農說，他很感動，第一次的街講，這麼多人出來給他打氣，他也感受到大家的焦慮，接下來5個星期的選戰，他要更加努力，不讓支持者失望，他希望大家這次再給他一次機會。

競爭對手王鴻薇今天表示，吳怡農昨天說，擔任市黨部主委時開除趙介佑、請走趙映光，卻遭趙映光發表聲明否認。到底是誰說謊，吳怡農應交代清楚。

吳怡農今天說，這是將近兩年前趙姓黨員的案子，趙姓黨員犯案後，台北市黨部啟動程序，將其開除，當時趙姓黨員家人也在黨部擔任黨職，他不認為家屬應該繼續留在黨部，最後家屬也離開黨部，這是兩年多前的事，應該讓它過去。

吳怡農說，此事這次又被提起，是因為國民黨的攻擊，黨內的處置與處分都做過了，他也覺得適可而止了。

對於王鴻薇質疑，吳怡農是否敢直接建議民進黨開除中常委黃承國。

吳怡農說，他昨天在臉書上講得很清楚，這不是法律的問題，這是政治的問題，民進黨的中常委是民進黨的領導人之一，社會對於接近權力核心的政治人物有比較高的期待與要求，所以他也呼籲黨中央針對社會的顧慮與擔憂，做出詳細說明，也讓大家知道民進黨未來如何處理類似的顧慮。

吳怡農說，這次選舉重點在於，如何讓台灣更安全、提升台灣競爭力，這才是選民要的，選民對仇恨操作、抹黑的政治已經相當厭煩，這種方式不會得到支持。

街頭演講時，吳怡農對現場支持者提到，昨天他在中山區後援會現場，有支持者說，他太佛系了，人家罵他，應該要罵回去；他則對支持者說「別生氣、要投票」。

吳怡農說，他希望透過選票改變台北，他也會提出更多說帖、論述，並透過政見記者會，跟大家一一報告。（編輯：蘇志宗）1111204

民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農（前左）4日晚間在台北捷運劍南路站外進行街頭演講，大批民眾會後與吳怡農合影。中央社記者吳家昇攝 111年12月4日