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黑道黨員爭議 藍營：民進黨有義務交代清楚

2022/12/5 12:03（12/5 12:21 更新）
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國民黨文傳會主委洪孟楷（左）、桃園市議員當選人凌濤（右）5日召開記者會，呼籲民進黨、民進黨台北市立委補選參選人吳怡農和總統蔡英文應針對近期黑道爭議說清楚講明白。中央社記者王承中攝 111年12月5日
國民黨文傳會主委洪孟楷（左）、桃園市議員當選人凌濤（右）5日召開記者會，呼籲民進黨、民進黨台北市立委補選參選人吳怡農和總統蔡英文應針對近期黑道爭議說清楚講明白。中央社記者王承中攝 111年12月5日
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（中央社記者王承中台北5日電）國民黨質疑民進黨及其黨籍北市立委補選參選人吳怡農與黑道的關係。國民黨文傳會主委洪孟楷今天表示，總統蔡英文曾稱要終結黑金，府院黨如今卻是黑雲籠罩，民進黨作為執政黨，有責任有義務要向全民交代清楚。

針對民進黨黑道黨員爭議，國民黨文傳會主委洪孟楷、桃園市議員當選人凌濤今天在中央黨部召開記者會，質疑民進黨、吳怡農與黑道的關係，甚至前後說法兜不攏，呼籲民進黨、吳怡農應向選民說清楚爭議。

凌濤指出，吳怡農在2日對外聲稱民進黨北市黨部評委會前召集人趙映光的兒子趙介佑是他擔任台北市黨部主委時開除，趙映光也是他請離開市黨部，結果趙映光立刻出來打臉，稱自己沒被吳怡農請走。吳怡農4日則改口，主委跟評委召集人是平行職務，互不隸屬，是前召集人提辭呈。

凌濤表示，民進黨執政治安敗壞、黑金橫行，而吳怡農又跟趙映光、民進黨中常委黃承國走那麼近，當立委有膽質詢相關治安議題嗎。

洪孟楷指出，蔡總統曾稱要終結黑金，結果如今卻是黑雲籠罩，針對種種涉黑爭議，民進黨作為執政黨，有責任有義務要向全民交代清楚。

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洪孟楷表示，吳怡農呼籲民進黨對外說明黨內黑道問題，但敢不敢呼籲民進黨中央開除有黑道背景的中常委黨籍？黑道入黨爭議是蔡總統兼任民進黨主席任內發生，且還重用有黑道背景的國策顧問，吳怡農、民進黨和蔡總統應針對近期黑道爭議說清楚講明白。

洪孟楷也指出，民進黨在九合一大選中失去選民的認同，為何還要等到立法院會期結束後才要檢討內閣布局，民進黨心中是否有人民，還是只有派系。（編輯：翟思嘉）1111205

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