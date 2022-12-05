蔡總統：北美台灣人醫師協會是台灣走向世界重要力量

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總統蔡英文（右）5日在總統府接見北美洲台灣人醫師協會回國訪問團，蔡總統表示，這幾年因為疫情，比較少有機會跟海外鄉親見面，很高興見到北美洲台灣人醫師協會再次組團回到台灣。中央社記者鄭傑文攝 111年12月5日

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（中央社記者葉素萍台北5日電）總統蔡英文今天接見北美洲台灣人醫師協會回國訪問團，她感謝協會長期以行動大力支持台灣參與世界衛生大會，為台灣健康人權努力；她說，大家都是台灣走向世界的重要力量，台美關係能夠不斷提升，這是因為有大家在美國打拚。

蔡總統上午在總統府接見「2022北美洲台灣人醫師協會回國訪問團」，她說，這幾年因為疫情，比較少有機會跟海外鄉親見面，今天很高興見到北美洲台灣人醫師協會再次組團回到台灣。

蔡總統說，她知道大家這幾年在國外即使遇到疫情挑戰，還是非常努力用各種方式為台灣拚外交，讓更多人認識台灣，像是2020年3月，疫情開始快速蔓延時，協會依然組團到印度義診，這樣無私奉獻精神，真的非常令人感動，她相信受到義診團幫忙的每一個人都能感受到台灣溫暖的人情味。

她表示，協會長期以來，以行動大力支持台灣參與世界衛生大會，這幾年雖然因為疫情，協會無法組團前往瑞士日內瓦為台灣發聲，但是大家依然在美國召開記者會，展現台灣走向世界的決心。

蔡總統指出，藉這個機會，她要謝謝大家為台灣的健康人權所做的努力與付出，大家都是台灣走向世界的重要力量，這幾年來台美之間的互動越來越密切，像是今天稍早她也與美國智庫訪團見面。

蔡總統認為，台美關係能夠不斷提升，這是因為有大家在美國打拚，增進各方面交流，未來也期待與大家一起繼續努力，為台灣擴展國際空間，也給世界一個更好的台灣，她也希望大家常常回來台灣走走。（編輯：蘇志宗）1111205