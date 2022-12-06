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九合一敗選檢討 民進黨立院黨團發函成員蒐集建言

2022/12/6 12:48
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（中央社記者王揚宇台北6日電）九合一選舉挫敗，民進黨成立「2022年大選檢討小組」。民進黨立法院黨團5日發函給黨團成員，請黨團成員提出書面建言，待彙整後提供給2022年大選檢討小組參考。

對此，民進黨立法院黨團幹事長羅致政今天受訪表示，立委在這次地方選舉過程中，扮演非常重要的輔選角色，也聽到很多地方民意；與黨團總召柯建銘討論後，認為全黨上下都要檢討敗選原因，因此黨團發函請黨團成員提供建言；此外，由於5日才通知黨團成員，目前尚未收到相關回函。

總統蔡英文為九合一選舉挫敗請辭民進黨主席，民進黨11月30日召開敗選後首次中常會，並於當天成立2022年大選檢討小組，由桃園市長鄭文燦擔任召集人。

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對於選後檢討，民進黨立法院黨團5日召開記者會，要求全國大掃黑，將推修法讓「黑、金、槍、毒」不得參選等，也以最速件發函給黨團成員，希望大家提出相關建言。

此函文內容為「針對2022年地方選舉挫敗，為廣納各界意見，提出檢討作為內部反省改革的參考，請黨團成員提出書面建言；黨團辦公室整理意見後，將彙整提供中央黨部2022大選檢討小組參考」；書面建言請於9日下午4時前提出。（編輯：張均懋）1111206

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