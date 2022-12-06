高嘉瑜：談內閣改組非直指陳明通 公開致歉恩師

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北6日電）民進黨立委高嘉瑜今天說，媒體報導「高嘉瑜說陳明通很快會下台」，她要特此澄清，這與受訪的語意重點完全不同，因受訪發言所造成的相關誤解與困擾，會深自檢討，也要對國安局長陳明通公開致歉。

媒體報導，高嘉瑜今天接受網路直播節目專訪時提到，陳明通應該很快就會下台，引起各界討論。

高嘉瑜晚間透過媒體群組發文指出，針對今天媒體「高嘉瑜說陳明通很快會下台」的報導，該新聞標題與她受訪語意重點完全不同，特此澄清說明。此外，對於她受訪發言所造成的相關誤解與困擾，會深自檢討，更要對陳明通公開致歉，新聞標題非她的原意。

高嘉瑜說，今日她接受媒體採訪，被問及陳明通是否會下台時所做的分析回答，是針對整個內閣在未來可能發生改組此一情形，並非針對陳明通個人，而是指內閣為回應人民期盼，可能近期就會有改組動作。

高嘉瑜指出，陳明通是她的授業之師，作為老師，陳明通一向關懷愛護學生，她對師恩沒有或忘，因此對今天新聞造成風波一事，深感抱歉。

此外，對於近期遭受黨內人士批評，甚至喊話要她離開民進黨，高嘉瑜說在網路直播節目上說到，她是一個心直口快的人，也沒有心機要算計什麼，也沒有所謂的派系，「從頭到我覺得我就是一個人」。

高嘉瑜指出，民進黨是一個很多元的政黨，也願意給年輕人機會，如果她在國民黨可能一輩子都沒機會，「我希望能繼續留在民進黨內，讓民進黨維持這麼好的多元民主聲音，我還要繼續留在這、繼續講話」。（編輯：林興盟）1111206