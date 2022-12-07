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蘇貞昌主持動員會報 指示萬安、民安演習擴大演練

2022/12/7 22:58（12/7 23:16 更新）
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行政院長蘇貞昌7日主持行政院動員會報111年度會議，指示國防部、衛福部、農委會等相關部會要針對戰時醫療、糧食配運等做不同情境的相應整備。（行政院提供）中央社記者賴于榛傳真 111年12月7日
行政院長蘇貞昌7日主持行政院動員會報111年度會議，指示國防部、衛福部、農委會等相關部會要針對戰時醫療、糧食配運等做不同情境的相應整備。（行政院提供）中央社記者賴于榛傳真 111年12月7日
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（中央社記者賴于榛台北7日電）行政院長蘇貞昌今天主持「行政院動員會報111年度會議」，除指示明年民安、萬安演習等結合重要關鍵基礎設施擴大演練，也要求國防部、衛福部、農委會等針對戰時醫療、糧食配運等做不同情境的相應整備。

行政院晚間發布新聞稿指出，蘇貞昌會中說，惡鄰企圖以武力併吞台灣，因此保家、防災、救災、應變，以及戰時禦敵、保家衛國相關工作等，如規劃、演練到人員精熟操作，皆要與時俱進，做全方位準備。

蘇貞昌聽取國防部「年度工作報告」後表示，請國防部全民防衛動員署、相關部會及地方政府配合推動精進作為，如加強民力訓練運用、完備戰時動員機制、落實戰略物資整備，及盤整重要維生設施。

他也要求，明年民安、萬安及各部會動員演習，應結合重要關鍵基礎設施維護、搶修，進行擴大演練，驗證各級政府應變的運作效能，尤其戰時通訊聯絡與道路交通均有遭癱瘓，必須務實研擬各種戰時想定狀況，進行模擬演練。

蘇貞昌會中感謝國軍及警消平時救災的緊急應變得宜，但他表示，為避免在戰時運作出現落差，請國防部及相關部會以俄烏戰爭為借鏡，預擬戰時各種可能情境及不同假設，務實研擬相關因應作為，以隨時應對狀況；中央及地方也應共同合作，做好溝通聯繫。

衛福部、農委會、數發部會中分別報告「戰時醫療體系運作精進」、「糧食動員整備作為」及「資訊防護動員準備作為」。

蘇貞昌請衛福部及相關部會針對各種戰時醫療需求進行狀況想定、分類，審慎思考如何在戰時為不同傷勢民眾提供緊急醫療服務，並要妥善整合資源、預先規劃藥物與醫療器材的儲備、安全儲放空間及穩定配送路線等事項。

他也建議農委會，應務實設想戰時狀況，妥善處理各地區糧食囤儲、配給機制，並審慎評估戰爭情勢妥善規劃及調度糧食儲備數量，避免民眾在緊急狀況時因缺糧而恐慌。

蘇貞昌提醒，農委會同時要確實掌握糧食物資的配給通路、建立分散的囤儲機制，考量戰時如何進行糧食及軍糧配送等。

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資安與假訊息攻擊事件時有所聞，蘇貞昌說，這顯見資訊戰已到來，請數位部、國家通訊傳播委員會、法務部及經濟部等相關部會，儘速研商提出解決方案。

蘇貞昌說，請數位部務必妥慎因應複雜的資訊安全挑戰，建立有效機制，讓各部會都能提高警覺，提升核心資料庫與關鍵基礎設施的系統防護力，遇有不當訊息侵擾事件，要能第一時間排除，打造更安全穩固的資訊安全環境，建構全民數位韌性。（編輯：蘇龍麒）1111207

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