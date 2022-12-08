申請租金補貼5.4萬戶需補件 內政部籲儘早補正

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（中央社記者陳俊華台北8日電）內政部今天說，行政院推動擴大租金補貼，第一、二梯次32萬戶提出申請，合格的28萬戶中，有5.4萬戶尚未完成補件，涉及只缺租約或租期不符者占多數，請民眾儘速補正以維護自身權益。

內政部透過新聞稿表示，行政院今年7月推動「300億元中央擴大租金補貼專案」，強調符合資格者都補貼，第1、2梯次已在10月底截止申請，經濟社會弱勢戶限定的第3梯次持續辦理中。

內政部說，第1、2梯次約有32萬戶提出申請，扣除不合格及撤銷案件約4萬戶後，合格戶約28萬戶，從10月3日起已陸續撥款。內政部提醒，尚未收到補貼的民眾，請留意補件公文，並儘速聯繫營建署。

內政部指出，目前尚有5.4萬戶經連繫未接聽電話，或尚未依e-mail通知信完成補件，請民眾留意如有02-8995或02-8771開頭的未接電話，可能就是審查人員的來電，也請先檢查是否有補正通知e-mail，如有疑問請盡快聯繫補正通知上的審查人員。

內政部表示，補件原因涉及只缺租約或租期不符者占多數，經多次聯繫未果，將依規定先核發核定函，合格戶最晚需在核定函收到的3個月內補附租約，經審查符合規定者才可補貼。

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內政部說，補正方式包含網路、傳真02-89955068、02-89955069，或郵寄到「台北市松山區八德路2段342號內政部營建署收」等方式，請民眾收到通知後儘速完成補正，以維護自身權益。

內政部強調，經電話或e-mail通知仍未回覆，又未在收到紙本通知3個月內補正者，可能喪失資格。民眾有任何疑問可洽營建署詢問與釐清；7月到8月申請租金補貼通過者，已從10月起核撥補貼金額，9月到10月申請租金補貼通過者，11月起核撥。（編輯：翟思嘉）1111208