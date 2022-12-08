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出席彰化感恩茶會 朱立倫：國民黨無私無我才會成功

2022/12/8 13:35
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（中央社記者吳哲豪彰化8日電）國民黨主席朱立倫南下彰化參加感恩茶會；朱立倫說，地方選舉勝利，自己擔任主席沒有一絲開心與喜悅，因為勝利是大家努力成果，國民黨一定要愛台灣，無私無我團結一致才會成功。

朱立倫今天南下彰化，參加國民黨彰化縣黨部舉辦的感恩茶會，感謝黨工及志工們幫忙，讓縣長王惠美連任成功，參加茶會的還有國民黨彰化縣黨部主委蕭景田、王惠美以及國民黨立委謝衣鳯等人。

朱立倫致詞說，彰化縣在國民黨治理之下會更進步，而在縣市長選舉結果出爐後，自己擔任國民黨主席沒有一絲開心與喜悅，因為勝利是大家努力的成果，國民黨沒有資源，中央也不是國民黨執政，而是靠著努力打拚的精神贏得選舉。

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朱立倫指出，國民黨雖勝選，但仍不斷反省，過去沒做好的地方要想辦法做好及改進；許多外國媒體問他國民黨為何能在這次地方選舉取得勝利，朱立倫說，國民黨一定要愛台灣，走正道提名好的候選人，最重要的是無私無我團結一致，國民黨才會成功。

王惠美則說，這次縣長選舉因為有鄉親託付，即使連任成功，仍要戰戰兢兢把事情做好，也要拜託黨籍立委或民進黨的立委，在中央爭取綠能稅，讓稅收可以造福彰化。（編輯：黃世雅）1111208

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