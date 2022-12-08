蘇貞昌核定第二期高等教育深耕 5年總經費970億

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（中央社記者賴于榛台北8日電）行政院長蘇貞昌今天表示，他已核定未來5年的「第二期高等教育深耕計畫」，總經費新台幣970億元，其中匡列325億元協助各技職學校，持續改善教學設備、推動產學合作，適性揚才。

2022國際技能競賽，台灣參與其中50項職類，奪6金、13銀、6銅、17優勝，在57個參賽國家中，排名世界第3，總獎牌數也創台灣最高紀錄；勞動部今天在行政院會報告相關成果。

行政院發言人羅秉成主持政院會後記者會時轉述，蘇貞昌會中指出，這次金牌的項目是門窗木工、汽車技術、冷凍空調、外觀模型創作、集體創作及電氣裝配等，另外首次參加的行動應用開發、網路安全、機器人系統整合及數位建設BIM也得到銀牌等，可看到台灣子弟出類拔萃，為國爭光。

他說，政府近年修訂獎勵辦法提高技能競賽獎金，這次成績特別好，總計將發出近3400萬元，其中選手2350萬元，培訓團隊1040萬元獎金，都是歷年來最高。

蘇貞昌指出，高等教育深耕計畫第一期自2018年起，共編列836億元，當中挹注325億元協助各技職學校響應國家的重點領域，對焦產業需求、發展特色教學。

他表示，未來5年的「第二期高等教育深耕計畫」，他已在昨天核定，總經費提升為970億元，其中匡列325億元協助各技職學校，持續改善教學設備推動產學合作，適性揚才。

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蘇貞昌也說，為協助獲獎國手發展職涯並傳承專業技能，教育部將自112學年度、明年8月起啟動「國際技能競賽國手參加技術型高中公費師資培育計畫」，協調公立技術型高中設置公費教師名額，讓國手在修完教育學程並通過師資檢定後，可以分發成為公立技術型高中的正式老師。

台灣已取得「2025亞洲技能競賽」的主辦權，蘇貞昌表示，台灣暌違30年再次取得主辦權，未來請相關部會，持續掌握產業趨勢、投入資源，通力合作。（編輯：林興盟）1111208