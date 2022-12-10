朱立倫籲中國大陸 農漁民權益不應成為政治犧牲品

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（中央社記者劉冠廷台北10日電）中國暫停台灣178家業者輸入水產品，並再新增酒類與飲料暫停進口。國民黨主席朱立倫今天呼籲政府，應妥善處理兩岸互動，要站在人民的立場，用盡各種努力保障人民的權益；他並呼籲大陸當局，農漁民權益更不應做政治的犧牲品。

另外，前總統馬英九上午在出席「反暴力16天運動30周年記者會」前受訪時指出，台灣與中國大陸簽了23項協議，其中一項就是農產品檢疫與檢驗協議；發生這種情況時，應該根據協議要求與中國大陸協商，但他沒有看到農委會做這個動作，並質疑，就農產品檢疫與檢驗，已經有現成的管道，為什麼不用。

中國海關總署以註冊資訊不完整為由，近期宣布暫停台灣午仔魚、秋刀魚、魷魚等水產品進口，據中國海關總署官網，昨天又新增酒類與飲料等產品暫停進口，包括金門高梁、台灣啤酒等。

朱立倫今天透過臉書表示，今年年中以來已累積2100多項各類食品遭暫停進口，對台灣廠商、基層農漁民及員工有很大影響。他多次呼籲政府，應該妥善處理兩岸互動，要站在人民的立場，用盡各種努力保障人民的權益，而不是因為政治因素忽略人民的權益，而讓更多台灣水果、農漁產品受到「池魚之殃」。

朱立倫指出，他更要呼籲大陸當局，兩岸民間往來不應受政治因素干擾，農漁民權益更不應該做政治的犧牲品。政府永遠要站在人民這邊來看待問題、解決問題。不然，最後犧牲的還是人民的權益。

朱立倫也說，面對同樣問題重複發生，執政黨每每提出緩不濟急、治標不治本的方案，廠商及基層農漁民早已怨聲載道，更是損失慘重。為什麼其他國家的政府面對同樣問題，早就啟動完整方案協助輔導農漁民、廠商來過關，民進黨政府卻做不到。

朱立倫認為，執政黨不能除了批判對岸，拿不出任何辦法，甚至讓小問題變成大問題。請總統蔡英文與行政院長蘇貞昌負起責任、拿出具體解方，他也已經請國民黨立法院黨團、國民黨執政縣市區域治理平台的縣市長們，積極協助農漁民及廠商渡過難關。（編輯：郭無患）1111210