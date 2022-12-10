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早點表態能讓黃珊珊選更好？ 宋楚瑜：人民最大

2022/12/10 18:27
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（中央社記者劉冠廷台北10日電）前台北市副市長黃珊珊競選台北市長，有人認為若親民黨主席宋楚瑜能更早表態支持，或許成績會更好，對此，宋楚瑜今天說，市民關心的是台北市府這8年的政績，不是誰幫誰助選，人民最大。

宋楚瑜今天出席已故前立委黃義交的追思禮拜，他受訪時表示，回想今天台灣所面臨的許多的問題，需要政府的有效團隊，體民所苦，好好解決問題，而不是相互推諉；他舉例，像黃義交過去是用雙向溝通的新聞聯繫，而不是單方面在擦脂抹粉，所以他很懷念過去在省府時代黃義交給他的許多幫忙，對黃義交的早去，他非常惋惜。

媒體詢問，黃珊珊這次台北市長選舉成績不錯，外界有人認為，若能早點大力表態，或許能選更好，宋楚瑜回應，如果台北市府團隊能將這8年來許多的工作詳盡向市民報告，哪些完成、哪些還有待加強，把這些事情當一回事，相信這才是人民最關心的，不是誰幫誰助選，台灣需要的是團隊的精神，要了解人民最大。

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媒體追問，選後是否有跟黃珊珊聯絡，宋楚瑜未多做回應，僅向媒體表示謝謝。

談到中國暫停台灣178家業者輸入水產品，宋楚瑜表示，這不是突如其來的事情，政府應事先掌握、處理，他不想在這邊做任何批評，而是呼籲能趕快處理，雖然晚了，但不是完全沒希望、他也會努力、大家也要努力，因為人民的小事就是政府的大事，是政治人物不能忘記的大事。（編輯：張均懋）1111210

#宋楚瑜
#黃珊珊
#黃義交
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