更多編輯台推薦新聞：
阿根廷晉級世足4強 教練斯卡洛尼與梅西相知相惜共創紀錄
運動

阿根廷晉級世足4強 教練斯卡洛尼與梅西相知相惜共創紀錄

宇宙最高能 伽瑪射線爆比科學家預期劇烈3.5倍
科技

宇宙最高能 伽瑪射線爆比科學家預期劇烈3.5倍

ChatGPT聊天對答媲美真人 產出論文連防抄襲軟體都無法抓漏
科技

ChatGPT聊天對答媲美真人 產出論文連防抄襲軟體都無法抓漏

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
戴資穎不敵山口茜 羽球年終賽亞軍作收
首頁 / 政治

台灣隊伍贏得NASA黑客松兩金牌 AIT臉書貼文讚賞

2022/12/11 14:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北11日電）美國在台協會（AIT）今天表示，來自台北和桃園兩支台灣隊伍，再次帶領台灣在今年NASA黑客松中奪冠，贏得兩枚金牌；今年參賽數量創新高，台灣能從全球5300隊伍脫穎而出，是令人印象深刻成就。

AIT中午在臉書粉絲團貼文表示，今年參賽數量創下新高，共有來自全球3萬1561名參與者，台灣這2個團隊從全球超過5300個競爭隊伍中脫穎而出，是令人印象深刻的成就，也展示台灣在技術和創新方面的全球領先成就。

AIT表示，首次參賽的桃園和三度獲全球冠軍的台北團隊，利用NASA開放資料來解決真實世界的共同挑戰，展現創造力、協作和批判性思維技能。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

AIT說明，代表台北的What's new團隊贏得Best Use of Science獎，作品What's new in Carrington Event?提出了應用Machine Learning（機器學習）預測方法，可以幫助人類抵抗太陽風暴帶來的災害。

代表桃園的Standard NCTU CS Student團隊則贏得了Global Connection Award，作品3D ISS Tracker提出了一種新的方法，可以3D方式描繪太空站軌跡；AIT表示，非常期待他們在未來幫助人類解決更多挑戰。（編輯：林淑媛）1111211

#AIT
#台灣
#桃園
AIT
孫曉雅：台積電赴美設廠是市場導向決定 美台簽署備忘錄 促進國際發展與人道援助合作
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族