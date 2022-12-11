台灣隊伍贏得NASA黑客松兩金牌 AIT臉書貼文讚賞

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（中央社記者游凱翔台北11日電）美國在台協會（AIT）今天表示，來自台北和桃園兩支台灣隊伍，再次帶領台灣在今年NASA黑客松中奪冠，贏得兩枚金牌；今年參賽數量創新高，台灣能從全球5300隊伍脫穎而出，是令人印象深刻成就。

AIT中午在臉書粉絲團貼文表示，今年參賽數量創下新高，共有來自全球3萬1561名參與者，台灣這2個團隊從全球超過5300個競爭隊伍中脫穎而出，是令人印象深刻的成就，也展示台灣在技術和創新方面的全球領先成就。

AIT表示，首次參賽的桃園和三度獲全球冠軍的台北團隊，利用NASA開放資料來解決真實世界的共同挑戰，展現創造力、協作和批判性思維技能。

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AIT說明，代表台北的What's new團隊贏得Best Use of Science獎，作品What's new in Carrington Event?提出了應用Machine Learning（機器學習）預測方法，可以幫助人類抵抗太陽風暴帶來的災害。

代表桃園的Standard NCTU CS Student團隊則贏得了Global Connection Award，作品3D ISS Tracker提出了一種新的方法，可以3D方式描繪太空站軌跡；AIT表示，非常期待他們在未來幫助人類解決更多挑戰。（編輯：林淑媛）1111211