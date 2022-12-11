劉兆玄訪北京 朱立倫：民間交流應持正面態度

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兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄7日率團在北京展開中國大陸訪問行程，國民黨主席朱立倫（右）11日到國民黨基隆市黨部出席基隆感恩茶會，他接受媒體聯訪時指出，任何民間交流都應抱持正面態度。中央社記者王朝鈺攝 111年12月11日

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（中央社記者王朝鈺基隆11日電）兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄7日率團在北京展開中國大陸訪問行程，國民黨主席朱立倫今天表示，任何民間交流都應抱持正面態度。

朱立倫下午前往國民黨基隆市黨部出席基隆感恩茶會，他接受媒體聯訪時指出，任何民間交流都應抱持正面態度，難不成兩岸不要往來、不要交流嗎，連美國國務卿布林肯（Antony Blinken）明年初都要訪問中國大陸，持續溝通交流絕對是解決問題最好方式，不要以任何政治語言相互指責，這對兩岸關係絕對沒有正面幫助。

另外，自由時報報導，朱立倫昨天參加台中市黨部感恩餐會慶祝地方選舉勝選，致詞表示中華民國是國民黨創立，台灣是國民黨用生命保住，最後也說「台積電也是國民黨創立」，因此最愛台灣也是國民黨。

對此，朱立倫說，台積電在民國75年創立時，不是國民黨執政嗎，不是已故前總統蔣經國任內嗎，不是包括國民黨的孫運璿、李國鼎等人努力成果嗎。

其次，台積電最開始的資金來自於行政院開發基金，也來自於國民黨，這是事實。

他指出，從國民黨執政時期創立台積電，到台積電今天成為護國神山，「我們要繼續支持台積電，不能傷害台積電」。（編輯：戴光育）1111211