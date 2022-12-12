陳福海、王忠銘赴廈門 洽談小三通復航

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金門縣長當選人陳福海（圖）與連江縣長當選人王忠銘等人12日下午到桃園機場搭乘廈門航空班機，赴廈門與廈門和福建涉台事務官員會談，聚焦重啟小三通事宜。中央社記者黃慧敏攝 111年12月12日

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（中央社記者黃慧敏金門縣12日電）金門縣長當選人陳福海與連江縣長當選人王忠銘等人今天下午赴廈門與中國有關當局就重啟小三通等事宜溝通；中方會見人員目前不便透露，但中方表示，接待人員層級會令人滿意。

陳福海9日獲中央選舉委員會頒發當選證書後，隨即拜會大陸委員會主任委員邱太三，希望2023年1月啟動兩岸探親專船，再逐漸恢復常態化船班，並在今天前往廈門，與中國有關單位人員洽談復航程序、防疫管控等事宜，爭取在明年農曆春節前通航。

陳福海幕僚今天接受中央社記者專訪證實，陳福海與王忠銘等人下午1時10分在桃園機場搭乘廈門航空班機，赴廈門與廈門和福建涉台事務官員會談，聚焦重啟小三通事宜；對方人員名單不便透露，但中方保證，接待人員層級會令人滿意。

幕僚表示，陳福海預定13日下午4時15分搭乘廈門班機飛桃園機場；14日拜會中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝和衛生福利部疾病管制署署長周志浩等人，就小三通復航入境防疫措施等交換意見之後，預定當天下午返回金門。

兩岸小三通自2020年2月因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）停航。陳福海競選前後表示，2014年首次接任縣長時，縣庫有新台幣160億元，如今再任時只剩30億元，因此上任後首要之務在解決財政紀律問題，而財政重在開源節流，開源中至關重要的是恢復小三通。他在選前並承諾，當選後1個月內一定會讓小三通復航。

此外，金門酒廠產品近日名列遭中國海關暫停進口名單，陳福海廈門之行也將就這個議題與中方相關人員討論，尋求解套。

與陳福海同行的金門人士還有金門縣議會新科議員陳錦偉。陳錦偉是潁川堂金門縣陳氏宗親會理事長陳進源之子，為宗親會力挺的新秀。（編輯：謝雅竹）1111212