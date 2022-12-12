蔡總統讚技能競賽選手是台灣之光 盼帶來創意解方

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（中央社記者葉素萍台北12日電）總統蔡英文今天接見「2022國際技能競賽代表團」，她說，這次獲獎數是台灣有史以來最好的成績，選手們都是台灣之光；她相信大家可以對社會面臨的問題，帶來更多創意解方，促進台灣進步發展。

蔡總統在總統府接見代表團選手，她說，第46屆國際技能競賽被稱為技能界的奧運，選手都是台灣之光。代表團在今年，共獲6金、13銀、6銅、17優勝的佳績，在全球57個參賽國排名第3，獲獎數也是台灣有史以來最好的成績。

她說，面對疫情以及國際賽延期等種種挑戰，代表團仍能克服萬難，在激烈的世界競賽脫穎而出，對大家優異的表現，所有台灣人民都同感光榮，她也要表達最高的感謝與肯定。

蔡總統表示，代表團中有國手、裁判員、指導老師、翻譯人員等成員，感謝大家共同投入心力，積極協助選手備戰，這次優異成果是整個團隊共同努力創造的榮耀。

蔡總統說，這次有許多職類是第一次參加，也都締造了很好的成績，包括，行動應用開發、網路安全、機器人系統整合、數位建設BIM，這4項職類都是第一次參加就獲得銀牌的殊榮，真的非常不簡單

蔡總統認為，這也證明台灣的技能實力能與世界各國一較高下，並受到國際的高度肯定，所有的選手積極投入練習、精進技術、展現強大拚勁，也拚出亮眼成績，對於大家的努力，她要致上最高的肯定與敬意。

她說，台灣人在每一個領域都有許多這樣的技能職人，不斷精進自己的技術，也帶動整個社會的發展。

另外，蔡總統表示，台灣已經爭取到2025年主辦第3屆亞洲技能競賽，這是相隔30年後，台灣再次取得國際技能賽事的主辦權，她相信透過這個機會，大家可以跟亞洲各國高手切磋、交流、拓展國際視野，帶動提升技術水準。

蔡總統期待選手們未來繼續發揮專業，她相信可以對目前社會面對的問題，帶來更多創意解方，也促進台灣的進步發展。（編輯：翟思嘉）1111212