國際技能競賽放異采 蘇貞昌：傑出國手可到高中授課

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（中央社記者黃雅詩台北12日電）2022國際技能競賽成績揭曉，台灣選手今年奪下6金，總獎牌數也創新高。行政院長蘇貞昌表示，現代不再萬般皆下品、唯有讀書高，將推動讓合格的傑出技能國手到公立高中任教。

勞動部今天舉辦「2022國際技能競賽代表團頒獎典禮」，台灣選手今年勇奪金牌6面、銀牌13面、銅牌6面及17面優勝。每名得獎選手皆將獲頒獎助金，金牌每人新台幣120萬元、銀牌每人60萬元、銅牌每人40萬元、優勝每人10萬元，預計發出3390萬元獎助學金。

蘇貞昌出席致詞時表示，看到有些孩子在國際大賽中用台語宣示很感動，每個得獎選手都披著代表台灣的旗子上台，雖然用的是奧運會旗，不是真正國旗，「就是因為我們國家不夠強」，雖然委屈用著這面旗子 但台灣孩子還是在國際社會以專業力拚，奪得這麼多獎牌。

蘇貞昌表示，世界盃足球賽正在卡達舉行，國際技能競賽就像「職能界的世界盃」，因此他專程來致敬致賀，他認為台灣孩子真不簡單、天生我才必有用，政府工作就是要讓每個孩子發揮長才。

蘇貞昌表示，今年光獎金就發出3000多萬元，不是只有上台領獎時才請吃牛排，平常就交代勞動部要讓孩子得到最好訓練，他上週在行政院會才再度交代教育部等單位，訓練與教育一定要跟得上不斷進步的時代。

勞動部長許銘春表示，因為疫情這次是首度分流辦理賽事，共在15國26個城市花了3個月舉辦，勞動部像旅行社，每週出團比賽，她鼓勵每名選手以「絕對專注、絕對信心」出賽，選手也不負眾望，一舉成名並讓世界看見台灣。

許銘春表示，國手獎勵措施除包括升學保送、申請補充兵役的技能檢定免試，今年教育部另特別提出，國手經過甄審程序可以到學校進行技職教育，相信對國內技職傳承將有正面助益。

這屆為台灣摘下第一面金牌的外觀模型創作職類國手雷豐嶽表示，訓練需要花大量心力練習，和親友相聚時間變得很少，多少會覺得有些孤單，但很慶幸自己堅持走下去，努力沒有白費。

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榮獲最佳選手獎的電氣裝配職類國手蕭聖儒說，他從每道關卡尋找解決方案，不斷學習、認識不同的自我，很感謝啟蒙老師陪伴和鼓勵，讓他有勇氣朝著目標繼續努力。

國際技能競賽由西班牙於1950年發起，每2年舉辦1次，是現今規模最大的技能競賽，一向有技能界奧林匹亞之稱，各國皆選派菁英參與賽事，這屆超過1000多名選手參賽，台灣代表團選派57名國手參加50項職類的競賽，團隊得牌成績在57個參賽國中列名第3。（編輯：蘇志宗）1111212