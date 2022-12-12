黃偉哲挺李俊俋老人假牙補助 黃敏惠盼中央鬆綁社福

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（中央社記者黃國芳嘉義市12日電）台南市長黃偉哲今天陪同民進黨嘉義市長候選人李俊俋掃街，認同李俊俋的老人假牙補助政見；爭取連任的市長黃敏惠指出，只要中央同意鬆綁社福政策，市府會追加預算實施。

黃偉哲今天陪同李俊俋車隊掃街前，針對李俊俋提出65歲老人假牙補助政見，接受媒體聯訪，並以台南推動老人假牙補助經驗分享，他說，對公共衛生和社會福利特別注重，假牙補助是好的政策，如果長輩假牙好，咀嚼順利，對身體健康也比較好。

黃偉哲指出，目前台南市每年大約花費新台幣1億多元，服務2500名到3000名年長者，嘉義市人口相對較少，基本上市府財政能夠負擔，李俊俋提出這項社會福利補助不是隨便開的支票。

黃敏惠任職立委時的好同事、好姊妹組成的「巾幗女力挺勇媽團」，下午也到嘉義市北榮里，並陪同黃敏惠沿著大街小巷一起逐戶拜票。

對於老人假牙補助，是否建議中央應鬆綁，黃敏惠接受媒體聯訪表示，社會福利政策超過中央規定就會被扣補助款，市府應做的一定會做，只要中央能夠考量財政紀律優良的嘉義市，不應該這麼多限制，反而應予鼓勵，讓市府做應該做的，只要中央同意鬆綁，市府立即追加預算送嘉義市議會審議，通過後立即實施。

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黃敏惠指出，自己過去從國大代表到擔任立委，結了很多善緣，尤其許多前輩都提供很多指導，不論是問政或地方服務思維，都學習到很多，也很珍惜這樣的歷練。

由潘維剛等多名國民黨籍前立委組成的「巾幗女力挺勇媽團」，下午陪同黃敏惠拜票，並送上黃色配上粉紅色系的永生花，象徵勇氣及溫暖，並預祝黃敏惠順利連任，像溫暖的媽媽一樣，繼續守護嘉義市。（編輯：陳仁華）1111212