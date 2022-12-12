高嘉瑜盼保健食品進口關稅降 王美花：2個月內答覆

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（中央社記者范正祥台北12日電）民進黨立委高嘉瑜今天質詢保健食品進口關稅，經濟部能否研議提出降稅檢討，經濟部長王美花承諾2個月內給答覆，高嘉瑜則問「2個月部長妳還在嗎？」王美花笑答「我不知道」，高嘉瑜感謝王美花承諾。

立法院經濟、財政委員會今天聯席審查俗稱台版晶片法案的產業創新條例第10條之2及第72條條文修正草案，王美花列席備詢。

高嘉瑜質詢時提及保健食品進口關稅，指出每名民眾每年平均花費約新台幣7000元在保健食品上，質疑保健食品進口關稅與其他國家相比高得離譜。

她說，這問題不是財政部的問題，是經濟部決定的，影響所有民眾健康基本權益。

高嘉瑜指出，這議題民眾有感，希望經濟部研議提出降稅檢討。對此，王美花說，可以研議。高嘉瑜追問，多久可以提出報告。王美花答覆，要了解產業，可能要作一些意見交換，「2個月好不好」。

高嘉瑜則問，「2個月部長妳還在嗎？」，王美花笑答「我不知道」，會場充滿笑聲，高嘉瑜感謝王美花承諾會答覆。（編輯：楊凱翔）1111212