身權法修法 藍挺增訂個人協助與社區居住權

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（中央社記者王承中、王揚宇台北13日電）國民黨團今天表示，政府對不起全國120萬名身障者，全力支持身障者捍衛基本權利。民進黨團書記長郭國文指出，身障者、年老者都屬長照範疇，蔡政府執政後長照經費成長到新台幣600億元，凸顯對於弱勢照護的重視。

立法院社會福利及衛生環境委員會明後兩日將持續逐條審查「身心障礙者權益保障法部分條文修正草案」，國民黨立法院黨團總召曾銘宗、首席副書記長謝衣鳯及立委費鴻泰、徐志榮等人，今天在立法院國民黨團記者室召開「身權法修法，請傾聽障礙公民的民生需求」記者會。

曾銘宗表示，國民黨團認為國家對不起全國120萬名身障者，沒有得到該有的照顧。明年中央政府總預算高達2兆7000億元，身障團體要求政府編列30億元預算照顧120萬名身障者，影響的家庭約400萬人，國民黨團會全力支持。

曾銘宗指出，國民黨團也支持在現行身心障礙者權益保障法中增訂「個人協助」服務及「社區居住權」，編列公務預算，支持身心障礙朋友在社區自立生活及融入社區服務體系；若無法增列入法，國民黨團不會輕易讓身心障礙者權益保障法修法通過。

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謝衣鳯表示，國民黨團對身心障礙者權益保障法部分條文修正草案修法內容，要求行政部門能優先落實居住環境及行動交通的無障礙空間，這不僅是為身障朋友，更是為了台灣將來超高齡化的社會做準備。國民黨團將全力支持120萬名身障者捍衛基本權利，呼籲政府傾聽身障者心聲。

民進黨立法院黨團書記長郭國文接受中央社記者訪問表示，不管是身心障礙者還是年老者，都屬於長照範疇；國民黨政府從來不走社會福利路線，才會執政期間只編列一年50億的預算在長照經費上，而在總統蔡英文的執政下，長照經費成長到600億元，凸顯民進黨政府對於弱勢照護的重視。（編輯：林興盟）1111213