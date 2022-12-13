立委辦強化民防公聽會 建議政府增加預算與民間協力

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無黨籍立委林昶佐（中）13日上午在立法院舉行「堅實意志守台灣－強化民防公聽會」，會中聚焦在如何加強台灣的防衛能量，邀請專家學者、民間團體以及相關部會討論未來政策方向。中央社記者鄭清元攝 111年12月13日

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（中央社記者范正祥台北13日電）烏俄戰爭啟示民防配合國防的重要性，多位民代今天共同舉辦公聽會邀請專家學者、民間團體討論如何強化民防，包括建議增加民防預算等，同時也呼籲政府機關與民間相輔相成、互相協力。

無黨籍立委林昶佐和民進黨立委林靜儀、賴品妤，以及無黨籍台北市議員林亮君在立法院合辦公聽會，邀請專家學者、民間團體及相關部會討論強化台灣民防。

林昶佐表示，強化台灣民防，政府必須釐清各相關部門的工作與權責，包含如何跨部門協調指揮。

林靜儀指出，台灣儘管有民防體系，但任務目標及訓練內容卻與實際需求相去甚遠，她呼籲國防部專業積極協助加強民防的演訓。

賴品妤表示，台灣的民間力量很強大，只要經過妥善組織與訓練，定能發揮民防極大效用，建議政府應持續強化民防各項硬體與軟體，增進全民的信心。

林亮君提及，各地方政府民防預算差異極大，建議中央應有一致的體制標準，譬如在民防預算編列上需有一定比例，以加強、完善民防訓練體系。

國防院國防戰略與資源研究所學者蘇紫雲指出，民防已有相關法律，在此之下則有許多行政法規，預算編列或許受限於這些相關法規；如果考量立法、修法過程費時，建議可從行政命令先開始進行調整。

另外，黑熊學院執行長何澄輝提及，雖然現已有許多民防組織或單位，但不同組織民防計畫欠缺整合；而政府機關與民間如何相輔相成、互相協力，需要在平時從法治到體制上就互相協作、培養默契。

黑潮城市發展協會理事長吳崢指出，目前在尋找民防相關資訊的過程也是相當困難，呼籲政府部門能夠讓相關資訊更加透明，以開放讓更多人能參與。

政府單位今天也派代表出席公聽會。內政部警政署防治組副組長黃柏燊對成立民防專責單位的構想表示認同。他表示，目前各種民防任務分散在各部會，如能有位階更高的專責單位便可達成事權統一，使執行上更有效率。

內政部消防署專門委員葉蓓華表示，在民防預算上未來將努力爭取，為民防團體充實、更新汰換裝備。（編輯：翟思嘉）1111213