廣播談轉跑道哽咽 王鴻薇：心理壓力確實很重

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（中央社記者劉建邦台北14日電）國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇今天表示，有部分民眾認為她轉跑道參選不應該，所以面對補選，她心理壓力確實很重，但過程中仍有很多選民願意支持她，很感動。

王鴻薇上午接受廣播節目「嗆新聞」專訪後，接受聯訪，媒體詢問，剛在廣播節目時似乎有哽咽，她說，因主持人問及，有媒體的民調顯示，仍有部分民眾認為她不應該轉跑道參加立委補選，確實她投入參選，心理壓力很重。

王鴻薇指出，日前因議員選區的里長生日，她打電話祝賀，仍聽到里長祝福她當選，她很激動，因轉跑道參選後，里長還願意鼓勵，且願意幫忙催票，很感謝里長諒解。

媒體詢問，因投入立委補選被民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農提到是企圖落跑？王鴻薇說，彼此都是競爭對手，且希望能勝選，關於他的說法沒評論，但她會努力贏得勝選，且她擔任議員期間，提出很多公共政策或議題，相信選民會給她公平的評價。

媒體詢問，外界及吳怡農曾質疑她多次出席央視統戰節目「海峽兩岸」。王鴻薇表示，她知道吳怡農和側翼會一直用此事件攻擊她，但若只有提到抗中保台的老梗，是無助這次選舉要討論公共政策。

針對松山機場遷建議題，王鴻薇指出，松山機場遷移，包含民進黨的立委及交通部長王國材都有不同看法，王國材提出的疑慮，也是她的疑慮，不知道吳怡農是否會認為王國材也是她的發言人。

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王鴻薇說，松山機場遷移議題，因選舉經過各方討論很好，但有些部分是較難推動，希望未來有提出辦法可解決。

至於延長義務役議題，王鴻薇表示，延長兵役不應成為選舉操作，過去已討論很久，但中央遲未提出推動時間，且依兩岸目前狀況，政府應該面對，若延長是把兩岸目前狀況的責任推給年輕人，當務之急應該是要解決目前兩岸情勢，否則會造成父母擔憂。（編輯：張銘坤）1111214