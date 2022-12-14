賴清德參選民進黨主席 侯友宜：祝福為台灣打拚的人
2022/12/14 16:33（12/14 16:46 更新）
嘉義市長選舉倒數，新北市長侯友宜（左2）14日下午陪同國民黨市長候選人黃敏惠（右2）掃街前受訪，對於副總統賴清德登記參選民進黨主席一事表示，任何人為台灣努力打拚，都給予滿滿祝福。中央社記者黃國芳攝 111年12月14日
（中央社記者黃國芳嘉義市14日電）副總統賴清德今天委託前文化部長鄭麗君完成民進黨主席參選登記，被視為參選總統的人選；同樣被視為總統熱門人選的新北市長侯友宜說，任何人為台灣努力打拚，給予滿滿祝福。
嘉義市長選舉倒數，新北市長侯友宜今天下午陪同市長候選人黃敏惠車隊掃街前接受媒體聯訪，媒體詢問在黨內被視為參選總統熱門人選的侯友宜，對於民進黨也被視為參選總統熱門人選的賴清德今天完成黨主席參選登記的看法。
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侯友宜表示，任何人為中華民國、台灣這塊土地努力打拚、認真做事，要給予滿滿的祝福。
另外，媒體詢問國民黨主席朱立倫提及2024年要提出最強候選人，侯友宜是要當最強的母雞，還是最強的總教練，侯友宜說，在11月26日九合一選舉中，非常感謝黨主席朱立倫帶領國民黨團隊一起努力打拚，讓大部分候選人都能高票當選，未來用團結認真、為中華民國努力做事的態度，讓大家生長的這一塊土地可以更好。（編輯：陳仁華）1111214
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