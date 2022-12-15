朱立倫會華府智庫訪團 重申維持兩岸和平決心

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（中央社記者劉冠廷台北15日電）國民黨主席朱立倫昨天接見華府智庫「戰略與國際研究中心」訪團，會中雙方就兩岸關係、區域安全、台美關係等議題進行深度交流，朱立倫重申，國民黨對於維持兩岸和平穩定的決心與承諾。

國民黨今天發布新聞稿指出，朱立倫昨天在中央黨部接見華府智庫「戰略與國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies, CSIS） 訪團，訪問來賓一行包括前美國副國務卿史坦柏格（James Steinberg）及多位前任高階官員與知名學者。

朱立倫表示，國民黨長久以來堅持維繫兩岸和平穩定、維持現狀，而現今國民黨的路線就是「親美、友日、和陸」，同時主張兼顧「國防」（Defense） 與「對話」（Dialogue） 並行的「2D戰略」，相信這是現階段對台灣、兩岸關係最好的路線。朱立倫舉例說明，正如同美國雖與中國大陸競爭，但同時也保持溝通管道，以降低彼此衝突的風險。

會中也論及九二共識，朱立倫重申，國民黨是依據中華民國憲法看待並處理兩岸關係，也正如同美國堅持以其「一中政策」對應大陸所堅持的「一中原則」。國民黨的作法是在以台灣人民的利益作為最大的考量，為台灣人民爭取更多的時間與空間。

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朱立倫強調，民進黨政府執政至今，兩岸已經中斷對話太久，這不僅對區域穩定與兩岸和平造成重大風險，更直接影響到台灣的國內產業與國家安全。國民黨過去長期執政，早已證明有能力在與美國發展友好緊密關係的同時，也能夠與中國大陸保持對話溝通，是對管理兩岸關係最有經驗的政黨。

朱立倫也說，國民黨本次九合一選舉表現亮眼，提名的縣市長候選人獲得多數台灣人民認可，這除了反映民眾已經對民進黨的執政失去信心，民進黨一再以抗中保台升高兩岸衝突風險，試圖以分化撕裂台灣人民作為贏得選戰的武器，已經逐漸使人民感到厭煩。（編輯：趙蔚蘭）1111215