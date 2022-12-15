小三通議題 蘇貞昌：協助各地及金馬民眾春節返鄉

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（中央社記者賴于榛台北15日電）各界關注小三通復航議題，行政院長蘇貞昌今天說，春節是民眾重視的習俗，各地民眾也要返鄉，尤其金馬地區政府會盡量給予協助。

兩岸金廈小三通客運航線自2020年起，便因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停航至今，近日出現復航的呼籲；國家安全會議秘書長顧立雄今天也在立法院答詢表示，小三通相關決策陸委會正在審慎評估中，不會拖過春節。

行政院發言人羅秉成今天主持政院會後記者會轉述有關小三通議題，他答覆說，蘇貞昌會中對此指出，過年將至，春節是民眾重視的習俗，各地民眾也要返鄉，尤其金馬地區，政府會盡量給予協助。

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蘇貞昌也提醒，請有關單位特別注意及協助地區的醫療量能；另外，當年疫情之初，台灣警覺武漢疫情，率先對武漢來台班機登機檢疫，這次也須有警覺，緊盯中國疫情與變化。

羅秉成回應媒體有關政府盡量給予金馬地區協助的提問時補充指出，蘇貞昌指的是民眾返台過程如果要經過金馬地區，或自金馬地區訪台，皆要予以協助，請陸委會、衛福部妥善安排相關方案，若有定案會對外說明。（編輯：郭無患）1111215