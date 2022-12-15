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傳接任交通部長 林右昌：未接到徵詢

2022/12/15 14:31
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（中央社記者王朝鈺基隆15日電）基隆市長林右昌將在25日卸任，外傳將接任交通部長，林右昌今天對此指出，目前沒有接到任何徵詢，對於未來的職位，他從不會預設。

林右昌今天中午在基隆市府與基隆市長當選人謝國樑會面，商討市政交接事宜。雙方閉門會談約40分鐘後，接受媒體聯訪。

記者詢問，是否將接任交通部長。對此，林右昌表示，這不在今天與謝國樑談論市政交接的範圍。

謝國樑隨即接話指出，假如是的話，先恭喜。

林右昌則搖頭說，沒有、沒有，他再次重申目前沒有接到任何徵詢，25日前他的身分及角色還是基隆市長，原有的市府團隊還是會戰戰兢兢做好工作，直到25日將市政工作交給新的市府團隊，讓整個基隆市的運作能順暢。

他表示，至於未來的職位，他從不會預設，未來的角色及身分，等未來再說，不管他在任何的崗位或身分，只要對基隆有利、對基隆市民有幫助，都會盡所能努力。

對於交接過程引起議論，記者提問，2人閉門會談相談甚歡，是否已前嫌盡釋。

林右昌回答，應沒有所謂前嫌盡釋問題，因為沒有「嫌」。關於市政的交接，他與謝國樑有共同目標，就是基隆市民利益及基隆市發展是大家共同的願景，也是所有市民的期待，這是每一名身為基隆市公職人員共同的責任。（編輯：戴光育）1111215

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