行政院提社會福利基本法草案 重大政策得補助地方

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（中央社記者賴于榛台北15日電）行政院會今天通過「社會福利基本法」草案，草案共31條，明定社會福利基本方針，包含資源不足地區優先布建、均衡區域發展，並明定中央政府對重大社會福利政策，得衡酌地方政府的人口分布、財政能力等酌予補助。

草案也明定社會福利政策綱領訂定至少每5年檢討1次，各級國土計畫、都市計畫也要納入社會福利土地與空間使用需求。

行政院會今天通過「社會福利基本法」草案，將轉送立法院審議。行政院發言人羅秉成主持行政院會後記者會時轉述，蘇貞昌會中裁示指出，立法是進一步回應民間期待，確立社會福利基本方針，健全社會福利體制，保障國民社會福利基本權利，將有助推動社會福利政策。

衛福部會後指出，社會福利基本法草案共31條，立法重點包含一、明定社會福利基本方針，健全社會福利體制；二、肯認多元文化，尊重差異，國民接受福利機會平等；三、社會福利政策綱領訂定及定期檢討。

四、各級政府委託辦理福利服務實施原則及民間參與社會福利政策機制；五、寬列社會福利經費，資源不足地區優先規劃布建，均衡區域發展；六、民眾社會福利權利受侵害時，得依法尋求救濟等。

根據草案，中央政府應考量國家政策發展方向、經濟與社會結構變遷情況、社會福利需求及總體資源供給，訂定社會福利政策綱領，並至少每5年檢討一次。

草案也要求，各級政府應以現金給付、實物給付、租稅優惠、機會提供或其他方式保障民眾基本生活；另外，各級國土計畫、都市計畫也要納入社會福利土地與空間使用需求。

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草案明定，各政府社福支出負擔，依各該法律規定，但中央政府對於重大社會福利政策，得衡酌地方政府人口分布、財政能力及其他情形，酌予補助。

草案更規範，各政府應考量各地區需求人口屬性與數量、社會經濟條件、地理環境因素及資源配置情形，充實社會福利專業人力。中央各主管機關得依社會福利的需要，建立專業人員的資格、認證、登錄、訓練等管理制度。（編輯：蘇志宗）1111215