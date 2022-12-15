考選部：112年擴增7到9電腦試區 座位逾1萬席

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北15日電）考選部今天說，民國110年起逐步擴大電腦試場應試座位容量，111年啟動花蓮考區、增加3個試區，預計112年再擴增7到9個試區認證，座位數將達1萬席以上，並將增加電腦化測驗考試類科。

考選部透過新聞稿表示，今天在考試院會中，以「加速國考數位化轉型-電腦化測驗辦理情形」為題專案報告。

考試院長黃榮村說，每年舉辦2至3次的護理師考試，宜就應考人數和電腦試場容量契合的考次，先實施電腦化測驗，考試院及考選部行動團隊將繼續延攬優質大專校院參與電腦試場認證，並力促官學共好、教考共榮合作平台，深化對國考應考人的服務。

考選部報告指出，從111年起國考啟動10年數位轉型計畫，以「國家考試電腦化、資料開放加速化」作為發展願景，設定國家考試試務全面e化、擴大辦理電腦作答考試等重點目標。

考選部說，從今年7月起，增加諮商心理師、臨床心理師2類科納入電腦化測驗方式作答，中醫師類科將在112年納入。同時積極就護理師及相關醫事類科納入電腦化測驗，規劃逐步推動策略、邀請優質大專校院協力擴增國考認證電腦試場，採滾動式精進及穩健推動原則，並視電子試題、考區設置及應試座位容量等基礎條件完備性，增加考試適用類科範圍。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

考選部表示，為擴大辦理應用電腦化測驗方式辦理考試，110年起逐步擴大電腦試場應試座位容量，積極與18間大專校院辦理電腦試場認證座談會，111年啟動花蓮考區、增加3個試區，預計112年再擴增7到9個試區認證，座位數將達1萬席以上。

考選部說，未來會持續滾動式檢討，增加電腦化測驗考試類科、擴充國考電腦化試場應試座位容量及試場認證轉型，並將持續爭取專案計畫經費，優化各項電腦考試介面、增加彈性多元應試工具，以契合應考人及國家社會職場實務需求，以達成國考全面數位轉型目標。（編輯：蘇志宗）1111215