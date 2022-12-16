接見監所教化有功人士 總統盼建構更綿密韌性社安網

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總統蔡英文（前右）16日上午在總統府接見「111年度參與監所教化及保護事業有功人士團體」，感謝他們用溫暖、正向的力量協助收容人和更生人，也讓外界看見他們努力向上的故事，為社會增添更多的正向能量。中央社記者郭日曉攝 111年12月16日

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（中央社記者溫貴香台北16日電）總統蔡英文今天接見參與監所教化及保護事業有功人士，感謝用溫暖正向的力量協助收容人和更生人，也讓外界看見他們努力向上的故事；期盼藉由經驗分享，幫助政府建構更綿密、更有韌性的社會安全網。

總統蔡英文上午接見111年度參與監所教化及保護事業有功人士團體致詞時表示，如何提升監所教化、觀護、以及更生保護工作的成效，是政府非常重視的課題。除了政府投入資源和改革相關制度，來自民間的支持也是十分重要。

她感謝今年的得獎人及團體用溫暖正向的力量協助收容人和更生人，以及他們的家庭。例如佛教慈濟基金會羅東聯絡處與基督教更生團契高雄區會，發揮宗教的大愛精神，辦理各項活動，協助收容人適應監所生活，獲得更多的家庭支持；還有淨化社會文教基金會，除了推動戒毒小團體，也長期關懷輔導少年收容人，引導回歸正軌。

總統提及，還有長年擔任榮譽觀護人的夥伴，包括蔡燕女、薛漢麟及許永在，投入這份志業都超過20年，這樣的毅力與服務精神令人非常敬佩。

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蔡總統說，宜聯鋼鐵股份有限公司多年來配合法務部的政策，開發與媒合更生人的就業職缺，讓很多的收容人出監後可以直接就業；長期投入更生保護工作的呂蕙貞與張序伯，積極協調社會資源，幫助個案解決問題和困難。因為這樣的陪伴，讓更生人更有信心和能力，邁向嶄新的人生。

總統感謝大家的努力和付出，不只幫助收容人和更生人，也讓外界看到他們努力向上的故事，為社會增添更多的正向能量。（編輯：謝佳珍）1111216