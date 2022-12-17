台東正副議長選舉 國民黨提名現任吳秀華林琮翰

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（中央社記者盧太城台東縣17日電）台東縣議會正副議長選舉，國民黨中央黨部提名現任議長吳秀華和副議長林琮翰繼續搭檔，一般預料將順利過關。

台東縣正副議長選舉，早先傳出多組人馬有意角逐，除了現任吳秀華和林琮翰的組合外，包括卸任台東市長、高票重返縣議會的張國洲，以及資深議員陳宏宗和實力雄厚的陳志峰，新秀潘貴蘭，都被點名挑戰正副議長。

民進黨地方黨部日前決議通過提名當選的黨籍議員黃治維、簡維國搭檔正副議長。黃治維今天上午接受中央社記者訪問表示，雖然民進黨只有2席縣議員，距離當選門檻16席還有一段距離，但這幾天會積極爭取和10席的無黨籍合作，「相信會有好成績」。

國民黨中央黨部昨天通過提名現任的吳秀華和林琮翰拚連任，並下令地方黨部全力輔選。林琮翰接受訪問表示，台東30席縣議員中有13席原住民，這次原住民相當團結支持他和吳秀華，加上國民黨輔選，過關不是問題。

相較選前動作激烈，這幾天張國洲、陳志峰、陳宏宗等人參選動作趨緩，甚至停止動作。陳宏宗和張國洲接受訪問均表示「形勢比人強」，該放棄就放棄了。

台東縣議會30席縣議員，這次選舉結果國民黨18席、無黨籍10席、民進黨籍2席。（編輯：謝雅竹）1111217