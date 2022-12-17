賴清德21日啟動向黨員報告 黨秘書長許立明呼聲高

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（中央社記者溫貴香台北17日電）民進黨主席選舉，副總統賴清德儘管同額競選，但仍將到全台向黨員發表政見，爭取支持。此外，由於距離投票僅不到一個月時間，人事布局也迫在眉睫，秘書長一職傳出可望由前高雄市副市長許立明接任。

民進黨九合一選舉挫敗，總統兼黨主席蔡英文投票日當晚辭去黨主席以示負責，民進黨中常會通過補選於12月12至16日開放登記，明年1月15日投票，18日公告當選名單，任期至2024年5月20日。賴清德14日委請前文化部長鄭麗君完成參選登記，無其他挑戰者。

民進黨將於21日中常會審查候選人資格，親賴人士指出，賴清德已規劃「向黨員報告」政見發表會，由於賴出身新北，加上黨員人口較多，首場將於21日晚間在新北市三重登場，啟動競選活動序幕。

至於黨務人事方面，黨政人士透露，秘書長一職，傳出現任新境界文教基金會執行長許立明可望出任。

許立明曾任高雄市政府研究發展考核委員會主任委員、副市長等職務，是監察院長陳菊子弟兵；至於其他黨務主管，也已鎖定部分卸任民代。

黨政人士表示，許立明有豐富行政與選戰操盤經驗，是非常不錯的人選，

民進黨立委羅致政受訪時也期待賴清德加快中央黨部的人事布局、敗選檢討，為民進黨再起準備。立委吳思瑤也說，賴清德具有孚眾望、得人和與接地氣三大特質，期待賴清德展現領導力。（編輯：郭無患）1111217