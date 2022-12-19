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圖輯／世足決賽兩樣情 梅西喜收金盃、姆巴佩錯失冠軍頹坐場邊
首頁 / 政治

張善政公布小內閣名單 鄭文燦：尊重並祝福

2022/12/19 11:16（12/19 11:36 更新）
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桃園市長當選人張善政公布小內閣名單。桃園市長鄭文燦（左）19日接受媒體聯訪表示，尊重新的團隊，他相信最重要的是桃園要能繼續發展、繼續進步，他也給新的市府團隊最大的祝福。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年12月19日
桃園市長當選人張善政公布小內閣名單。桃園市長鄭文燦（左）19日接受媒體聯訪表示，尊重新的團隊，他相信最重要的是桃園要能繼續發展、繼續進步，他也給新的市府團隊最大的祝福。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年12月19日
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（中央社記者吳睿騏桃園19日電）桃園市長當選人張善政公布小內閣名單，桃園市長鄭文燦今天表示，尊重新的團隊，他相信最重要的是桃園要能繼續發展、繼續進步，他也給新的市府團隊最大的祝福。

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鄭文燦上午出席接見桃園市全國高級中等學校111學年度學生技藝競賽金手獎得主，他在會後接受媒體聯訪，對於記者詢問，有藍委覺得在抗中保台議題上，鄭文燦與行政院長蘇貞昌的意見不太同調。

鄭文燦表示，保護台灣本來就是民進黨的基本價值，在九合一選戰檢討會議上，針對抗中保台的議題在網路上被扭曲為戰爭的恐懼症，造成一些誤解，所以在多次的檢討會議也有檢討這樣的問題，這是從不同角度來看議題，並沒有任何其他政治上的涵義。（編輯：陳清芳）1111219

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