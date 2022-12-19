接見愛心媽媽 總統：政府持續周全保障身心障礙者

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（中央社記者葉素萍台北19日電）總統蔡英文今天接見全國十大傑出愛心媽媽慈暉獎得主。總統說，每個孩子都是父母獨一無二、無可取代的寶貝，政府會持續努力，為身心障礙者創造更友善的生活環境，提供更周全保障。

蔡總統在總統府接見第28、29屆全國十大傑出愛心媽媽慈暉獎得獎人。

蔡總統致詞表示，得獎者的故事都令人十分敬佩，有得獎者用心陪伴身心障礙孩子長大，將照顧過程拍成紀錄片，積極鼓勵社會接納所有特殊的孩子；還有得獎者為照顧孩子，投入居服員工作，44年來鼓勵許多長期照顧孩子的媽媽，一起相互支持，克服挑戰。

蔡總統說，這些媽媽們不但陪伴孩子，面對生命考驗，協助孩子自立成長，活出生命不凡價值，更將這些生命的經驗分享出去，鼓勵同樣面對挑戰的人。

蔡總統表示，政府希望提供身心障礙者及其家人更多支持，因此，到去年底，政府設置了775個社區式的照顧服務據點，讓身心障礙者能夠便利取得在地服務資源。

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她說，對於身心障礙服務機構，政府也調高補助水準，去年的獎助金額超過新台幣11億元，用來改善機構服務量能，讓身心障礙者可以選擇最適合自己的服務方式。

蔡總統指出，每個孩子都是父母獨一無二、無可取代的寶貝，政府會持續努力，為身心障礙者創造更友善的生活環境，政府也期盼透過更周全的政策和管道，提升整體社會對身心障礙者的支持，提供更周全保障。（編輯：郭無患）1111219