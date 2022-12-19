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嘉義市長敗選 蔡其昌：民進黨已啟動檢討機制

2022/12/19 12:29（12/19 13:16 更新）
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立法院副院長蔡其昌（前左2）19日邀集相關單位前往大甲區會勘華龍國小操場，爭取經費闢建司令台，提供師生舒適環境。中央社記者趙麗妍攝 111年12月19日
立法院副院長蔡其昌（前左2）19日邀集相關單位前往大甲區會勘華龍國小操場，爭取經費闢建司令台，提供師生舒適環境。中央社記者趙麗妍攝 111年12月19日
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（中央社記者趙麗妍台中19日電）民進黨在嘉義市長選舉落敗，立法院副院長蔡其昌今天受訪表示，民進黨已啟動檢討機制，會彙整出檢討方向，面對失敗不需要害怕，解決問題，才會再次贏得人民的信任。

嘉義市長選舉昨天落幕，國民黨籍黃敏惠成功連任。民進黨立委何欣純在臉書發文指出，沒有大破大立就沒有大開大闔，質疑到底檢討到底是什麼。

蔡其昌今天會勘大甲區華龍國小新建司令台工程、順天國小綜合大樓視聽教室整建工程，他接受媒體訪問指出，黨中央應痛定思痛，從敗選到現在，黨已啟動檢討機制，希望儘速傾聽民意，找出問題原因、加以改正。

他說，民主選舉面對失敗不需要害怕，要解決問題，才會再次贏得人民的信任跟支持。

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華龍國小在民國109年已改善操場跑道，卻苦無司令台，每逢重大活動都必須租用大型舞台；順天國小綜合大樓視聽教室位處地下1樓，外牆緊靠戶外地面排水溝，排水溝破裂下陷的狀況，使視聽教室多年來飽受滲水問題困擾。

蔡其昌今天邀集教育部國民及學前教育署國中小教育組組長林祝里、台中市議員施志昌、台中市教育局主秘郭明洲等人會勘，爭取總經費新台幣2584萬進行新建舞台、教室設施改善工程，讓兩校師生有安全、舒適的環境。（編輯：陳清芳）1111219

#蔡其昌
#民進黨
#黃敏惠
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