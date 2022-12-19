張善政發布小內閣 強調進入市府就是桃園的人

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（中央社記者吳睿騏桃園19日電）桃園市長當選人張善政今天公布人事名單，他表示不管過去曾跟誰共事，一旦進到桃園市政府，就是桃園的人，對於部分「遺珠之憾」的人才，也希望將來有合作的機會。

張善政下午接受媒體聯訪表示，從名單中可以看到，人事布局規劃著眼的是桃園未來的科技都市，智慧醫療，還有很多福利、科技建設等，隨著名單出爐，希望桃園朋友覺得是個亮點，至少在還沒有表現以前，也覺得這是個非常正面的團隊。

對於記者提問，人事名單是否有考量派系規劃。張善政指出，當初徵詢人選時各方朋友都會給出好名單，他在晤談時也強調，不管過去曾跟誰共事過，一旦進到桃園市政府，就不是誰的人，而是桃園的人，這非常重要。

記者追問，為何選擇前行政院新聞局長、前桃園縣政府環保局長蘇俊賓出任副市長；新北市政府參事賴淑華擔任副秘書長；由前台北市文化基金會副執行長、大霹靂國際整合行銷公司總經理邱正生擔任文化局長。

張善政說，小內閣徵詢很多人才，晤談後覺得這3人都很適當，不管是才能或過去表現，應該都讓人覺得亮眼與信服。

張善政說，擔任副市長的前台大醫院副院長、台大醫學院教授王明鉅是有名的醫師，曾寫過「翻轉醫療」一書，是他跟前高雄市長韓國瑜搭檔參加總統大選時醫療長照組的政策召集人，雙方在推展醫療、長照的理念相符，相信未來在智慧醫療或偏遠地區醫療與長照都會做得非常好。

張善政指出，另一名副市長蘇俊賓是桃園人，徵詢時蘇俊賓對桃園很了解、很期盼有回桃園服務的機會，是非常合適的人選。對於外傳蘇俊賓未來可能參選立委。張善政說，蘇俊賓既願接受邀約，生涯規劃一定有其看法，若要參選立委，「我想這是相當不可能的事情」。

張善政坦言，各界推薦的人才不少，篩選時其實非常揪心，有些人才曾經面談過，但最後沒有邀請到桃園市服務，覺得非常有「遺珠之憾」，他也對這些人表達謝意與歉意，希望將來有合作機會。（編輯：方沛清）1111219