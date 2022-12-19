中國禁台食品進口 蘇貞昌：勿為中國無理打壓找藉口

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北19日電）行政院長蘇貞昌今天說，中國對於台灣的食品輸入中國，申請期限更比他國少1年，政府已全力幫業者補件共3305件，但中國從未告知審查的標準；請民眾勿轉傳不實訊息，為中國無理打壓找藉口。

台灣食品暫停輸中議題延燒，近日有民眾引用資料在臉書（Facebook）指出，鳳梨酥等糕點被食藥署歸類在「包餡麵食」中進行申請，詳細檢視資料類別，通過的產品全是水餃、餛飩、春卷、肉包等食品，質疑食藥署在第1步申請就出錯，才造成許多業者未過關。

蘇貞昌晚間在臉書發文表示，昨天衛福部食藥署雖已一再說明，網路上仍持續有不實訊息，因此有必要再澄清。

蘇貞昌說，事實很清楚，中國在2021年10月宣布台灣業者應包裹式推薦註冊時，只提供14類產品選項供業者選擇，而其中與糕餅業有關的類別，只有「包餡麵食」類別，並沒有「糕餅」類別，期限只到10月31日，有意願申請的台灣糕餅類業者，只能選擇以「包餡麵食類」向中國註冊。

蘇貞昌說，中國在2022年3月9日，忽然要求台灣以書面遞交推薦或自行註冊文件，當時食藥署只要發現其產品為常溫貯藏的鳳梨酥，都會請業者改以「自行註冊」方式上傳註冊文件，而自行註冊文件的產品類別，在當時已可填寫為「糕餅類」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蘇貞昌指出，政府持續全力幫業者送件補件，至今已補件3305件；同樣都是糕餅業者、以相同標準補件，有的能過、有的沒過，而且中國從未告知審查的標準，未通過的理由又不夠具體，令業者無所適從。

蘇貞昌說，此外，中國對於台灣的食品輸入，申請期限更比他國少了一年。面對中國的蠻橫，政府除了向國際申訴，也持續努力為業者爭取權益；請民眾不要再轉傳不實訊息，為中國無理的打壓找藉口。（編輯：蘇龍麒）1111219