新北市副議長改選 民進黨戴瑋姍：考慮登記

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（中央社記者王鴻國新北19日電）新北市議會25日將改選正副議長，民進黨新北市議員戴瑋姍今天指出，依民進黨的席次，在新北市副議長選舉雖有勝選難度，但她仍會審慎思考是否登記參選。

新北市議會共66席，第4屆議員選舉結果，國民黨取得32席、民進黨獲28席、無黨團結聯盟及無黨籍共5席、民眾黨1席，預定於12月25日宣誓就職暨進行議長、副議長選舉。

新北市議會25日改選正副議長，國民黨日前已完成議長、副議長參選意願登記，僅現任的蔣根煌、陳鴻源登記，爭取連任。

民進黨新北市議會黨團16日指出，開會討論正副議長及黨團總召人選，但無人推舉及表達參選意願，若截至21日都沒人登記，將透過黨中央指派或黨團內推等方式，最晚23日確定人選。

戴瑋姍今天向中央社記者表示，民進黨新北市年輕議員組成跨派系聯誼性質群組，希望藉由群組平台就問政及選民服務等工作進行相互支援，以達到經驗交流目的。為展現世代交替企圖，群組有意推她參選副議長。

至於是否會在黨團登記期限前完成登記，戴瑋姍表示，依民進黨的席次，在副議長選舉上雖有勝選難度，但她仍會審慎思考是否登記參選。

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民進黨新北市議會黨團指出，上週曾開會討論正副議長、總召選舉，並公告登記至21日（週3）下午6時止；截至目前，僅新北市議員鄭宇恩登記參選黨團總召，但仍無人登記參選正副議長。

綠營人士表示，民進黨在新北市議會的新當選席次中，以蘇系席次最多，其次是英系、正國會，戴瑋姍所屬新潮流人數僅稍高於湧言會，但民進黨在正副議長選舉不會缺席下，若沒人登記參選，黨團會報請黨中央指派參選。（編輯：戴光育）1111219