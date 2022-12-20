蔡清祥：蔡麗清未觸及一審偵辦的竹市弊案

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新竹市長當選人高虹安公布將由台灣高等檢察署檢察官蔡麗清擔任新竹市副市長；法務部長蔡清祥（左）20日表示，蔡麗清是二審的檢察官，對於一審偵辦的新竹市弊案都沒有參與及接觸。中央社記者黃國芳攝 111年12月20日

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（中央社記者黃國芳嘉義市20日電）新竹市長當選人高虹安昨天公布副市長人選，由高等檢察署檢察官蔡麗清擔任；法務部長蔡清祥今天表示，蔡麗清是二審的檢察官，對於一審偵辦的新竹市弊案都沒有參與及接觸。

蔡清祥上午南下嘉義市，參加國定古蹟嘉義舊監獄與日本北海道網走監獄博物館線上簽訂推動友好交流協定活動。

蔡清祥接受媒體聯訪表示，外界誤解蔡麗清有承辦新竹市相關弊案，實際上，蔡麗清是二審的檢察官，對於新竹市的弊案都沒有參與及接觸，是由一審的檢察官在偵辦，外界有這樣的誤傳，今天特別澄清。

蔡清祥說，蔡麗清未來的工作是擔任新竹市副市長，已離開檢察機關，蔡麗清只能用專業處理事情，對於相關案件不會得到任何消息。

蔡清祥指出，檢察官都非常優秀，各界都會來挖角，蔡麗清有自己的人生規劃，給予祝福。（編輯：屈享平）1111220