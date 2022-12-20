更多編輯台推薦新聞：
文化+／透過紙本日曆介紹各國時事 敏迪讓國際新聞走進日常

文化+／透過紙本日曆介紹各國時事 敏迪讓國際新聞走進日常

圖輯／阿根廷睽違36年奪世足冠軍 全民沸騰日夜狂歡
運動

圖輯／阿根廷睽違36年奪世足冠軍 全民沸騰日夜狂歡

圖輯／卡達世足梅西捧金盃圓夢、C羅淚灑球場 經典畫面一次看
運動

圖輯／卡達世足梅西捧金盃圓夢、C羅淚灑球場 經典畫面一次看

鄭明典分享玉山凍雨美景 揭成因：雨水落至地面才結冰
生活

鄭明典分享玉山凍雨美景 揭成因：雨水落至地面才結冰

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

蔡清祥：蔡麗清未觸及一審偵辦的竹市弊案

2022/12/20 14:05（12/20 15:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新竹市長當選人高虹安公布將由台灣高等檢察署檢察官蔡麗清擔任新竹市副市長；法務部長蔡清祥（左）20日表示，蔡麗清是二審的檢察官，對於一審偵辦的新竹市弊案都沒有參與及接觸。中央社記者黃國芳攝 111年12月20日
新竹市長當選人高虹安公布將由台灣高等檢察署檢察官蔡麗清擔任新竹市副市長；法務部長蔡清祥（左）20日表示，蔡麗清是二審的檢察官，對於一審偵辦的新竹市弊案都沒有參與及接觸。中央社記者黃國芳攝 111年12月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市20日電）新竹市長當選人高虹安昨天公布副市長人選，由高等檢察署檢察官蔡麗清擔任；法務部長蔡清祥今天表示，蔡麗清是二審的檢察官，對於一審偵辦的新竹市弊案都沒有參與及接觸。

蔡清祥上午南下嘉義市，參加國定古蹟嘉義舊監獄與日本北海道網走監獄博物館線上簽訂推動友好交流協定活動。

蔡清祥接受媒體聯訪表示，外界誤解蔡麗清有承辦新竹市相關弊案，實際上，蔡麗清是二審的檢察官，對於新竹市的弊案都沒有參與及接觸，是由一審的檢察官在偵辦，外界有這樣的誤傳，今天特別澄清。

蔡清祥說，蔡麗清未來的工作是擔任新竹市副市長，已離開檢察機關，蔡麗清只能用專業處理事情，對於相關案件不會得到任何消息。

蔡清祥指出，檢察官都非常優秀，各界都會來挖角，蔡麗清有自己的人生規劃，給予祝福。（編輯：屈享平）1111220

#蔡麗清
#蔡清祥
#新竹市
蔡麗清
高虹安首波小內閣 高檢署檢察官蔡麗清任新竹副市長
蔡清祥
修復式司法辦理研習會 助民眾彌補傷痛溫暖人心 法務部預防犯罪漫畫賽 52學子獲獎
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族