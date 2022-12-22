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與高嘉瑜激辯 花敬群：立委批評過度還是會反駁

2022/12/22 11:14
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（中央社記者王承中台北22日電）內政部代理部長花敬群昨天在立法院備詢時，與民進黨立委高嘉瑜激辯，引發關注。花敬群今天表示，立委的批評都虛心接受，但如果有過度，站在行政機關的立場，還是要堅定態度，該反駁的還是會反駁。

立法院內政委員會今天審查「人民團體法部分條文修正草案」、「人口販運防制法部分條文修正草案」及「槍砲彈藥刀械管制條例部分條文修正草案」等案，邀請花敬群列席報告，並備質詢。

花敬群在列席前接受媒體訪問，媒體詢問，昨天內政委員會審查平均地權條例部分條文修正草案時，花敬群在接受高嘉瑜質詢時，兩人數度爆發激辯，高嘉瑜指花敬群不適任，而花敬群還一度暫離備詢台。

花敬群受訪表示，該做的事，站在行政機關的立場，就是積極地往前做，國家社會有什麼需要改革，就努力改革，該打基礎的，就努力打基礎。

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他指出，有自信內政部這些年來在相關業務的推動上確實是盡心盡力，但仍無法滿足民眾的期待，內政部也能充分理解。無論如何，立委的批評，都虛心接受，但如果有過度，站在行政機關的立場，還是要堅定態度，該反駁的還是會反駁。

媒體追問，立法院朝野黨團都認為花敬群是合適人選，是否有意願接任內政部長。花敬群僅表示，他內心的想法就放在心裡面，一切還是以國家大局為重。（編輯：翟思嘉）1111222

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