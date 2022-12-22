若內閣改組是否留任 陳吉仲：借調期到就要回學校

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（中央社記者王揚宇台北22日電）立委關注內閣是否改組，也問農委會主委陳吉仲是否會留任。陳吉仲今天說，他來自學校，借調時間到，當然要回學校，對於承諾立委的事自己會做到，但政務官不可能永遠留在一個位置。

立法院經濟、社會福利及衛生環境委員會聯席會議今天審查農民健康保險條例第40條條文修正草案等案，陳吉仲列席報告，並備質詢。

國民黨立委陳超明說，4種台灣特有貴重木，12月1日起管制出口，他不反對，但當中也包含雕刻品及藝術品，這讓苗栗三義的雕刻業者生計受影響，農委會要多多了解，給雕刻業生存的機會。

陳吉仲說，配套措施要做好，不會影響到三義的木雕業者。

對於內閣改組議題，陳超明問陳吉仲是否會留任，還是未來要做部長，因為他擔心陳吉仲如果沒有留任，自己關注的龍鳳漁港漁貨暨休憩中心改建案，可能會就無法繼續走下去。

陳吉仲說，他來自學校，當然要回學校，「我對委員的承諾我會做到」，但政務官本來就是不可能永遠在一個位子，而且如果農保條例可以修正通過，他就了無遺憾了。

民進黨立委邱志偉、國民黨立委呂玉玲、時代力量立委陳椒華等人也問陳吉仲，是否真的要回到學校；陳吉仲提到，借調時間到當然就要回學校，也說「搞不好換個主委，同仁就不會那麼辛苦」。（編輯：蘇志宗）1111222