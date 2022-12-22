政院提證交法修正草案 持股5%股東須申報
2022/12/22 14:05（12/22 14:18 更新）
行政院會22日通過證券交易法部分條文修正草案，將大量持股申報及公告門檻，由現行10%修正為5%。（中央社檔案照片）
（中央社記者賴于榛台北22日電）為了讓公司股權重大異動資訊更公開透明，行政院會今天通過證券交易法部分條文修正草案，將大量持股申報及公告門檻，由現行10%修正為5%，並給予緩衝期，自公布後1年實施；草案將送立法院審議。
行政院會今天通過修正證券交易法第43條之1、第178條之1、第183條草案。
行政院發言人羅秉成主持政院會後記者會時轉述，院長蘇貞昌會中裁示指出，這項修法能讓公司股權重大異動資訊能更公開透明，符合國際趨勢，同時也有助強化證券業者與相關機構的法令遵循，對健全資本市場發展及保障投資人權益有其必要。
金管會會後發布新聞稿指出，修正重點包括將大量持股申報及公告門檻由現行10%修正為5%，以利健全大量股權取得揭露制度及提升資訊透明度，並符合國際立法趨勢。
同時為有利相關配套法令訂定或修正，以及實務運作的調整，因此給予緩衝期，將自公布後1年實施。
另外，為強化對證券商、證券服務事業及證券相關機構的法令遵循，草案規範，上述機構違反規定的罰鍰上限由新台幣480萬元提高為600萬元。（編輯：潘羿菁）1111222
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