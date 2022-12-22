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鮮奶大廠不跟酪農續約 立委建議班班有牛奶喝

2022/12/22 16:51
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（中央社記者王揚宇台北22日電）國民黨立委陳超明今天說，國內某鮮奶大廠突然不和苗栗某酪農續約，除希望農委會協助外，如果「班班有牛奶」可以喝也很好。對於酪農問題，農委會主委陳吉仲說，農委會會提供協助。

立法院經濟、社會福利及衛生環境委員會聯席會議今天審查農民健康保險條例第40條條文修正草案等案，陳吉仲列席報告，並備質詢。

陳超明質詢指出，當有農產品滯銷時，陳吉仲就馬上解決，而苗栗有一家跟國內鮮奶大廠簽約的酪農，卻突然被告知不續約，酪農不知道這些鮮奶要放到哪，難道要到農委會前面倒掉。

陳吉仲說，不是拿來農委會倒，問題就能解決，農委會會給予協助。

陳超明表示，不只這個問題，還有國外進口的冰磚奶問題，也要好好解決，而且如果「班班有牛奶」可以喝也非常好，但「我講這個不是在消遣你」。

陳吉仲指出，因為農委會有加碼獎勵，現在學校午餐的食材業者，用大豆做成豆漿給學生喝，而鮮奶問題，農委會畜牧處有在研擬相關措施，因應相關貿易影響。（編輯：林興盟）1111222

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