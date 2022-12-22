國民黨舉辦培訓營 培養選戰最強主持戰力

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（中央社記者劉冠廷台北22日電）因應2024選戰，國民黨今天舉辦「主持菁英培訓營」，黨主席朱立倫期許，學員能透過經驗分享與累積，未來在各種型態的活動場合上有傑出的表現，成為國民黨最強的戰力、最棒的武器。

國民黨今天發出新聞稿表示，為推動並落實各縣市優秀主持人材培訓，今天舉辦舉行「主持菁英培訓營」，邀集全國各地具活動主持潛力或興趣的黨務幹部或推薦人選，藉由與主持經驗非常豐富的文傳會主委洪孟楷、立委鄭麗文實務分享，提升主持活動的能力，並發掘國民黨新一代的主持戰將。

朱立倫在致詞時表示，很多位學員在九合一選戰中都已經有主持經驗，但之後還有更多的挑戰、更多的活動與選戰，國民黨需要第一流、最棒的主持人，希望國民黨未來推出來的活動主持人，不論在10萬人、1萬人、1000人或100人的活動場合，甚至在戰車上的宣傳主持，都能表現得很好，成為國民黨最強的戰力與武器。大家共同迎向2023、2024年的選戰，未來重返執政，每一位都是大功臣、大英雄。

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國民黨秘書長黃健庭在結訓式時指出，他分享自己從政20多年、參選4次的經驗，認為活動主持人的機智與應變非常重要，主持人的角色就是流程的潤滑與引導，重要是將舞台的光彩留給主角、群眾。期待大家將自己當成培訓的種子，回到各地後，召集更多主持人才分享今天的培訓經驗，大家不斷地交流、研習，培養出更多優秀的主持人，共同打贏選戰。

最後，國民黨表示，面對即將到來的總統及國會選舉，全台各地的造勢活動將越來越多，但主持人不能僅集中於少數幾人，必須要有充足的主持人選；希望藉由主持培訓營的交流、傳承，培養並發掘更多主持的優秀人才，為國民黨在接下來的選戰中營造勝利氛圍、拉抬選情。（編輯：蘇志宗）1111222