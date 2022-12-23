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談內閣改組去留 陳吉仲：政策能留下就滿足了

2022/12/23 12:39
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（中央社記者楊淑閔台北23日電）縣市長選舉過後，內閣是否改組成為話題，農委會主委陳吉仲在今天播出的網路節目上表示，他來自學術界，借調有一定時間，最後也是要回去學校，推動的政策能留下來就滿足了。

陳吉仲接受網路專訪預錄節目「官我什麼事」今天播出，對於選後執政黨內檢討聲音不斷、內閣改組議題，他說：「我來自農村，也會回歸農村，想要好好種地瓜葉，（地瓜）非常健康營養，會送給大家。」

陳吉仲指出，他來自學術界，在中興大學服務了16年，借調有一定時間，最後也是要回去學校。他說：「我的去留一點都不重要，支持的政策在農業部門留下來，我就心滿意足了。」

他強調，如果改天他離開農委會，會被印記下來的不是紛紛擾擾，而是有把哪些政策做到位，以及把30、40年沒解決的問題解決了、政策有持續實施。

陳吉仲表示，「農業」是他一輩子想要做的，「我何其有幸，一個農村子弟，總統、院長讓我在這位子上做」，而且只要提出正面的政策、制度、所需經費都獲得支持，還力挺到底。（編輯：唐聲揚）1111223

#陳吉仲
#農委會
#中興大學
陳吉仲
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