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遭指民眾黨機器介入黨團過深 邱臣遠：不認為有問題

2022/12/23 15:32
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（中央社記者郭建伸台北23日電）台灣民眾黨中評會主委林恕暉昨天吐露中評會調查提名爭議，直指黨機器介入立院黨團運作過深。民眾黨團總召邱臣遠說，這是個人主觀看法，黨務運作、議題協防本來就在一定規模協同作戰，不認為有黨務介入問題。

民眾黨立委賴香伶辦公室前主任、中評會主委林恕暉昨天在臉書以千字文寫下中評會4月調查提名爭議始末，並直指這場「4月風暴」導致主席柯文哲、立委賴香伶與他三人心結難解，不當提名機制更種下地方選舉失敗種子。林恕暉也直指黨機器介入立院黨團運作過深，市府、立院、黨三者經常無法協同作戰。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、主任陳琬惠今天舉行植物醫師法草案公聽會，並在會前受訪，談及林恕暉昨天的千字文。

邱臣遠表示，民眾黨成立3年來，歷經創黨過程、立院運作、地方選舉，大家都很辛苦，各有心情和情緒，尊重林恕暉的評論發言；所有過去一起努力打拚的同伴，他都給予感謝祝福。

林恕暉直指黨機器介入立院黨團運作過深，市府、立院、黨三者經常無法協同作戰。對此，邱臣遠表示，這是林恕暉個人主觀看法，民眾黨一路以來參與公共事務，過程中每個人都有其看法，但不是全面客觀說法。

他說，林恕暉談到的是第一年階段，但黨務運作、議題協防本來就在一定規模協同作戰，認為沒有黨務介入的問題。

此外，林恕暉也提到，黨內公職涉入司法案件，民眾黨清廉形象受損已是既成事實，民眾黨地方選舉失敗其來有自。邱臣遠則說，立委高虹安的案子進入司法程序，不必過度渲染或急著定義。（編輯：林興盟）1111223

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林恕暉
民眾黨中評會主委林恕暉千字文：不當提名機制釀敗選
邱臣遠
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