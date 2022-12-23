總統：推動原民文化復振 展現多元族群活力與胸襟

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（中央社記者溫貴香台北23日電）總統蔡英文今天出席「Kemasi Maza立足台灣，連結南島開展」活動致詞表示，未來政府會更加努力，推動原住民族文化復振，將祖先珍貴傳統以及重要資產發揚光大，向世界展現台灣多元族群的活力、開闊包容的胸襟。

總統蔡英文下午在總統府秘書長李大維、原住民族委員會主任委員夷將．拔路兒Icyang．Parod、總統府副秘書長黃重諺、文化部次長蕭宗煌、立委陳瑩、伍麗華等人陪同下，出席「Kemasi Maza立足台灣，連結南島開展」活動並致詞。

總統致詞表示，很高興在總統府舉辦Kemasi Maza原住民族文化特展，Kemasi Maza的意思是「從這裡開始」，不只要透過展覽，讓國人及世界看見台灣原住民族的豐富文化，更希望Kemasi Taiwan，也就是「從台灣開始」，連結台灣原住民族和南島語族的交流，進而建立更緊密的合作夥伴關係，一起創造區域的和平共好。

總統進一步說，尤其，近年有越來越多的研究發現，台灣和南島語族的發源地有非常大的相關性，台灣的原住民族和南島語族擁有深遠的脈絡，以及共通的文化。

總統提到，過去這幾年來，政府積極推動族群主流化，也在2018年8月1日原住民族日當天，重啟「南島民族論壇」，不僅獲得許多啟發，也加深台灣和南島語族的理解和交流。

總統強調，未來政府會更加努力，推動原住民族的文化復振，不只要把祖先珍貴的傳統以及重要的資產，一代又一代傳承下來，更要發揚光大，向世界展現台灣多元族群的活力、開闊包容的胸襟。

她並說，台灣願意和世界上的每一個民族攜手合作，為全球的永續、繁榮更盡一份心力。

最後，總統感謝原民會用心策劃這次特展，並以屏東故鄉排灣族語「maljimalji、Masalu」，向大家致上感謝。

「Kemasi Maza立足台灣，連結南島」原住民族文化特展將於民國112年1月1日起，在總統府開放民眾參觀，屆時相關參觀及預約資訊可上總統府官網查詢。（編輯：林興盟）1111223