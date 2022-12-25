議員就職日 吳怡農：會盡全力把王鴻薇留在市議會

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（中央社記者葉素萍台北25日電）民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農今天赴台北市議會民進黨團拜會，他說，恭喜對手王鴻薇高票連任議員，會盡全力把她留在市議會，不讓她背負落跑惡名。

今天是各地方縣市長、議員就職典禮，吳怡農赴台北市議會民進黨團拜會，他會前受訪表示，今天最主要恭喜議員們就職，他帶了聖誕禮物小餅乾，要拜託大家最後2週幫忙催票、拉票。

吳怡農說，恭喜國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇高票連任議員，他會盡全力把她留在市議會，為2萬多位選民繼續服務，不要讓她背負落跑惡名。

國民黨質疑吳怡農昨天公布的民調是要影響選情，吳怡農說，民調是客觀事實，他落後對手4.5個百分點，這表示接下來的2週要繼續努力，他也認為，民調對他是肯定，社會大眾支持正向乾淨選舉。

至於民調有點落後，是否打算靠辯論衝刺選情，吳怡農回應，過去幾週他針對國家安全、國家競爭力等議題提出具體政見，對手至今沒有說哪個同意、哪個不同意，任何辯論或討論最後的對象是選民，現在他們是接受一場面試，希望選民給予這份工作。不管對手對他的立場回不回應，他堅持面對面向選民報告，從今天下午開始，選民來發問、選民座談會、客廳會都將繼續舉辦，他面對面接受選民檢視。

新北市長侯友宜昨天替王鴻薇站台時，提到中央應拿出方法處理，不要把核廢料放新北。

吳怡農認為，侯友宜堅持不要有任何核廢料在新北市，凸顯對手所謂核二、核三延役政策的空洞、缺乏可行性，候選人提政見並不是聖誕節在許願，必須提出可行的方案，對手除了「核二核三延役」這6個字，沒有說明如何延役，也沒有解決侯友宜最大的顧慮、核廢料處理。

此外，國民黨立委林奕華將接台北市副市長，立委缺額因剩餘任期不足不補選，也被質疑「落跑」。

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吳怡農說，民意代表辭職、不想要繼續留在目前的工作崗位是基本權利，但選民也看得非常清楚，她們要對每一位投給她們的選民交代，不管是王鴻薇或林奕華，選民會不會少了一位民意代表，許多議員們已經表達比較失望的地方。

民進黨台北市議員簡舒培出面迎接吳怡農，簡舒培說，吳怡農絕對不是「一個人的武林」，民進黨團結一心，要贏得1月8日立委補選，這是最大目標；民進黨所有議員今天要跟吳怡農開會，每個議員扮演輔選角色，讓吳怡農順利當選。（編輯：林淑媛）1111225