台南國民黨3議員跑票 黨團：建請黨中央開除

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台南市議會25日進行正副議長選舉，國民黨團3名議員在議長選舉時投票給民進黨推出的邱莉莉，國民黨團會後召開記者會，向支持者致歉。中央社記者楊思瑞攝 111年12月25日

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（中央社記者楊思瑞台南25日電）台南市議會今天進行正副議長選舉，都由民進黨拿下，國民黨團3名議員在議長選舉時投票給民進黨推出的邱莉莉，國民黨團會後開記者會向支持者致歉，並建請黨中央開除3人黨籍。

國民黨團書記長蔡育輝表示，國民黨在台南這個「綠到出汁」的地方，此次14名老將蟬聯，1名新秀加入，正副議長選舉是黨團展現黨意監督民進黨的前哨戰，選前決議以政黨名義支持李文俊連任副議長，並與前議長郭信良有條件合作。

蔡育輝表示，選前已規範黨團成員，跑票就開除黨籍，但今天仍有李文俊、張世賢、李鎮國3人在議長選舉跑票支持民進黨，徹底傷害國民黨支持者的心，道不同不相為謀，黨團建請黨中央開除3名違背黨意的議員。

國民黨團發言人王家貞表示，對今天正副議長選舉及結果感到遺憾，選民不滿聲浪已傳到黨團，面對選民在短時間不滿的情緒，黨團願意全部承擔，也向支持者表示最大歉意，未來會在議會全力監督市政，維持最好問政品質。

國民黨台南市黨部指出，黨部會針對黨團所提出意見，最快於12月底或1月初召開考紀委員會，再將結果呈報黨中央。

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李文俊在正副議長選舉結束後，面對媒體追問時表示，沒有什麼要說的，一切平常心，國民黨若要以黨紀處分，就讓他們自己去弄；張世賢說，如果國民黨要開除，自己會主動退黨，但也不會加入民進黨，要當「自由人」；李鎮國投票後就離開，暫無法得知回應。

依據台南市議會官網資料，張世賢曾任台南縣白河鎮第13、14屆鎮長及台南縣第13、16屆議員，台南縣市合併升格後連任4屆議員；李文俊曾任台南縣善化鎮代表會主席、善化鎮長等職，及台南縣市合併升格後第1、3、4屆議員；李鎮國曾任永康區復興里長，4年前首次當選市議員，今年尋求連任成功。（編輯：陳仁華）1111225