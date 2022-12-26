林奕華立委缺額不補選 吳怡農：比落跑還嚴重

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（中央社記者陳俊華台北26日電）民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農今天說，國民黨立委林奕華刻意延後時程辭去立委，避開大安區立委補選，「這比落跑還嚴重」，國民黨不要為選舉操作，剝奪選民權益。

台北市第3選區立委缺額補選將在明年1月8日投票。吳怡農上午在台北市議員顏若芳、趙怡翔、陳賢蔚陪同下，在台北市榮星花園公園拜票。

吳怡農受訪時表示，突破同溫層只有一個方式，就是面對面跟選民溝通，上午6時30分他就在公園跟選民拜票，不能只在社群媒體發文，更要走出去接觸更多人。

吳怡農昨天舉辦首場「頭家來發問」活動，支持者對選舉策略提出不少建議。吳怡農說，唯有透過溝通才能拉近距離，讓選民了解他的主張，回到政見的具體想法，未來會持續辦理客廳會、座談會、廟口開講。

有選民建議找副總統賴清德輔選，召喚基本盤。吳怡農說，選民對選舉有很多期待，感謝議員們持續支持，未來有更多前輩願意來加持，都在協調中；賴副總統也非常關心這場選舉、同時在競選民進黨主席，後續行程安排確認後，會再向大家報告。

另外，國民黨立委林奕華預計明年2月請辭，將接台北市副市長，立委缺額因剩餘任期不足一年，將不補選。吳怡農說，每個選區只有一位立委，林奕華刻意延後時程辭去立委，避開大安區立委補選，讓大安區失去立委，「這比落跑還嚴重」，這樣惡劣的行為，呼籲國民黨不要為選舉操作、無法擺平黨內初選競爭，剝奪選民應有權益。

國民黨台北市第3選區立委補選參選人、台北市議員王鴻薇昨天到議會宣誓就職，遭酸是「落跑議員」。吳怡農表示，最重要看選民能不能接受，王鴻薇是企圖落跑，他會盡全力讓王鴻薇留在市議會為選民服務，不要背負落跑罪名。

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媒體詢問，王鴻薇頻攻吳怡農的黑道議題，但國民黨台北市議員葉林傳也具黑道背景，昨天王鴻薇在副議長選舉仍票投葉林傳。吳怡農說，涉黑議長、副議長人選都成功連任，滿諷刺；打黑是對手從第一天開始就選舉操作，每個人最後要為自己言行、投下那一票負責。

吳怡農日前公布民調，王鴻薇認為未公布民調機構，質疑真實性。吳怡農說，民調是委託黨中央執行，民調數據是客觀數據，最重要是明年1月8日大家願不願意出門投票，支持正向文化。（編輯：謝佳珍）1111226