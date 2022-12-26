更多編輯台推薦新聞：
全台縣市正副議長出爐 當選名單一次看
政治

全台縣市正副議長出爐 當選名單一次看

射箭亞洲盃 台灣反曲弓女團、混雙摘金
運動

射箭亞洲盃 台灣反曲弓女團、混雙摘金

武陵農場零下4.9度楓葉又紅了 獨特秋冬美景同時出現
生活

武陵農場零下4.9度楓葉又紅了 獨特秋冬美景同時出現

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
余茂春被中共制裁 反譏北京像鴕鳥又像井底之蛙
首頁 / 政治

林奕華立委缺額不補選 吳怡農：比落跑還嚴重

2022/12/26 10:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北26日電）民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農今天說，國民黨立委林奕華刻意延後時程辭去立委，避開大安區立委補選，「這比落跑還嚴重」，國民黨不要為選舉操作，剝奪選民權益。

台北市第3選區立委缺額補選將在明年1月8日投票。吳怡農上午在台北市議員顏若芳、趙怡翔、陳賢蔚陪同下，在台北市榮星花園公園拜票。

吳怡農受訪時表示，突破同溫層只有一個方式，就是面對面跟選民溝通，上午6時30分他就在公園跟選民拜票，不能只在社群媒體發文，更要走出去接觸更多人。

吳怡農昨天舉辦首場「頭家來發問」活動，支持者對選舉策略提出不少建議。吳怡農說，唯有透過溝通才能拉近距離，讓選民了解他的主張，回到政見的具體想法，未來會持續辦理客廳會、座談會、廟口開講。

有選民建議找副總統賴清德輔選，召喚基本盤。吳怡農說，選民對選舉有很多期待，感謝議員們持續支持，未來有更多前輩願意來加持，都在協調中；賴副總統也非常關心這場選舉、同時在競選民進黨主席，後續行程安排確認後，會再向大家報告。

另外，國民黨立委林奕華預計明年2月請辭，將接台北市副市長，立委缺額因剩餘任期不足一年，將不補選。吳怡農說，每個選區只有一位立委，林奕華刻意延後時程辭去立委，避開大安區立委補選，讓大安區失去立委，「這比落跑還嚴重」，這樣惡劣的行為，呼籲國民黨不要為選舉操作、無法擺平黨內初選競爭，剝奪選民應有權益。

國民黨台北市第3選區立委補選參選人、台北市議員王鴻薇昨天到議會宣誓就職，遭酸是「落跑議員」。吳怡農表示，最重要看選民能不能接受，王鴻薇是企圖落跑，他會盡全力讓王鴻薇留在市議會為選民服務，不要背負落跑罪名。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

媒體詢問，王鴻薇頻攻吳怡農的黑道議題，但國民黨台北市議員葉林傳也具黑道背景，昨天王鴻薇在副議長選舉仍票投葉林傳。吳怡農說，涉黑議長、副議長人選都成功連任，滿諷刺；打黑是對手從第一天開始就選舉操作，每個人最後要為自己言行、投下那一票負責。

吳怡農日前公布民調，王鴻薇認為未公布民調機構，質疑真實性。吳怡農說，民調是委託黨中央執行，民調數據是客觀數據，最重要是明年1月8日大家願不願意出門投票，支持正向文化。（編輯：謝佳珍）1111226

#吳怡農
#王鴻薇
#林奕華
吳怡農
與吳怡農座談 選民建議找賴清德輔選召喚基本盤 王鴻薇宣誓北市議員就職 綠議員喊不要落跑
王鴻薇
侯友宜站台輔選 王鴻薇：全力衝刺、審慎樂觀 林奕華接副市長立委不補選 王鴻薇：未聽聞雜音
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族