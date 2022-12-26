回應馬英九諷刺 王美花：前元首不要口出惡言

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（中央社記者王承中台北26日電）前總統馬英九抨擊政府反核知錯不改，還諷刺經濟部長王美花是「美花美花瞞天下」。王美花今天表示，馬英九是前元首，應該還是不要口出惡言。對於政策，大家可以平心靜氣提出建議。

王美花今天在列席立法院經濟委員會前接受媒體訪問時表示，馬英九身為前元首，應該還是不要口出惡言。對於政策，大家可以平心靜氣提出建議，但對於現任執行業務的人，還是不要說這類的話比較好。

她指出，針對相關的能源政策，不管是現行推動的風電、光電、地熱、水力、氫能，甚至核能，如SMR（小型核能機組）、核融合技術等，經濟部都會注意相關發展。

王美花表示，近期新北市長侯友宜則表示核廢料不要放在新北市，現在的狀況是核二機組用過的核燃料要取出放置於乾儲設備中，都無法取得新北市政府的許可，經濟部會繼續跟新北市政府商量。

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王美花指出，如果這都無法解決，後續根本就沒有再談核能發展的可能性。當務之急還是要趕快把用過的燃料棒拿出來，這才是比較安全的做法。

對於核廢料要運到何處，王美花表示，以核電廠的國際標準作業，用過的燃料棒一定要從燃料池拿出來放置於乾儲設施，在經過一段時間才能有後續處理。不可諱言，台灣現在最終處理的場地確實都還沒有找到，馬英九做了8年總統也是找不到，這是大家要一起解決的問題。（編輯：林興盟）1111226