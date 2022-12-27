義務役延長案 張善政：應以較大格局考慮

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桃園市長張善政（右2）27日上午出席桃園市工商婦女協會第27、28屆會長交接暨理、監事宣誓就職典禮，這也是他25日交接上任後的首場公開行程。中央社記者葉臻攝 111年12月27日

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（中央社記者葉臻桃園27日電）桃園市長張善政今天表示，會開始規劃成立婦幼局，考慮各個客觀因素、預算編列等。針對義務役延長案，他說，兵役只是國家安全的其中環節，希望政府從比較大的格局來考慮。

張善政上午出席桃園市工商婦女協會第27、28屆會長交接暨理、監事宣誓就職典禮，這也是他25日交接上任後的首場公開行程。

張善政接受媒體聯訪時表示，他的很多政見都跟婦女有關係，其中成立婦幼局的部分，會從現在開始做詳細規劃，評估各個局處的工作量、業務互動性等，現在時程上沒有既定一定要什麼時候開始，但會考慮評估的過程還有客觀的因素、預算的編列等，才會有一個最適當的時間。

媒體詢問，外界質疑桃市府團隊的女性閣員比例似乎不高。張善政說，不會純粹從政務官女性比例來看，其實市府裡面所有女性從業員工的比例也不低，將來人事升遷的過程中，也會非常重視女性比例，會從整體比例來考慮。

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針對義務役延長案，總統蔡英文今天上午將親自主持國安高層會議討論，作最後定案。張善政說，從國家安全角度來討論，兵役只是一個環節，希望政府從比較大的格局來考慮。

張善政表示，年輕人都很關心兵役問題，細節仍要等蔡總統宣布，但他要提醒，國家的安全不是只有兵役，還有整個國際局勢和兩岸關係，都希望政府能做一個更大、通盤的考慮。（編輯：李錫璋）1111227